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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 11 September 2026 | 05.13 WIB

Aji Santoso Siap Orbitkan Bintang Baru Jawa Timur, Bersama De Red FC di Championship

Aji Santoso menargetkan De Red FC meraih prestasi maksimal sekaligus mengorbitkan pemain muda Jawa Timur di Liga 2 Pegadaian Championship 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Aji Santoso menargetkan De Red FC meraih prestasi maksimal sekaligus mengorbitkan pemain muda Jawa Timur di Liga 2 Pegadaian Championship 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Pelatih De Red FC Aji Santoso bertekad memaksimalkan potensi sekitar 10 pemain muda Jawa Timur, khususnya Surabaya, untuk bersaing di Pegadaian Championship 2026/2027.

Selain memburu prestasi, Aji ingin klub asal Surabaya itu menjadi wadah bagi pemain muda hingga mampu menembus level profesional dan siap bersinar pada musim berikutnya.

Apa Target Utama Aji Santoso Bersama De Red FC?

Aji Santoso mendapat dua target utama dari manajemen De Red FC, yakni membawa tim meraih prestasi maksimal dan memunculkan pemain-pemain muda potensial dari Jawa Timur.

Target tersebut akan dijalankan bersamaan saat De Red FC menghadapi persaingan Pegadaian Championship 2026/2027.

"Yang jelas pertama kali saya ketemu manajemen, beliau-beliau menyampaikan bagaimana bisa mencapai prestasi yang maksimal, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin," kata Aji saat peluncuran tim di Surabaya, Kamis.

Selain mengejar hasil di kompetisi, Aji memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan pemain lokal.

Ia menyebut sekitar 10 pemain muda sudah masuk dalam skuad De Red FC. Mayoritas masih membutuhkan proses untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola profesional.

Mengapa Aji Santoso Tidak Khawatir Pemain Muda Minim Pengalaman?

Aji Santoso tidak melihat minimnya pengalaman sebagai hambatan besar bagi pemain muda De Red FC.

Menurutnya, para pemain membutuhkan kesempatan, proses adaptasi, serta lingkungan yang mampu membantu mereka berkembang secara bertahap.

"Insya Allah di tahun kedua mereka sudah benar-benar siap untuk terbang, jadi itu target saya, yang pertama prestasi berusaha maksimal dan yang kedua saya akan memunculkan pemain-pemain muda," tuturnya.

Editor: Hendra
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