CEO De Red FC Blak-blakan! Bangun Mimpi Besar dari Kasta Championship di Surabaya

CEO De Red FC Daniel Rohi mengungkap visi klub menjadikan Surabaya sebagai homebase sekaligus membangun ekosistem sepak bola dan pembinaan pemain muda. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — CEO De Red FC Daniel Rohi mengungkap ambisi besar klubnya yang berlaga di Pegadaian Championship 2026/2027 dengan menjadikan Surabaya sebagai markas.
De Red FC ingin mengisi kekosongan klub kasta kedua di Kota Pahlawan sekaligus membangun ekosistem sepak bola yang memberi manfaat bagi masyarakat dan membuka ruang lebih besar bagi pemain muda.
Daniel Rohi menyebut Surabaya dipilih sebagai homebase De Red FC karena memiliki sumber daya pemain yang melimpah, sejarah panjang dalam melahirkan pesepak bola Indonesia, serta fasilitas olahraga yang representatif hingga berkaliber internasional.
Kehadiran De Red FC diharapkan ikut memberikan warna baru dalam persepakbolaan Kota Surabaya yang selama berpuluh-puluh tahun tidak memiliki klub yang bermarkas di kasta kedua.
"Kami ingin De Red hadir untuk mengisi kekosongan itu dan menjadi berkah bagi masyarakat dan juga ekosistem sepak bola di Kota Surabaya," kata Daniel saat pengenalan tim di Surabaya, Kamis.
Menurut Daniel, keputusan menjadikan Surabaya sebagai markas tidak hanya berkaitan dengan potensi sepak bola.
Kota tersebut juga memiliki posisi strategis karena mayoritas pertandingan kompetisi berlangsung di Pulau Jawa. Dengan demikian, perjalanan menuju laga tandang bisa dilakukan lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya.
"Kompetisi terbanyak itu dilakukan di Pulau Jawa, sehingga ketika kami ambil di Surabaya, mobilitas pemain ke setiap pertandingan itu jauh lebih efisien dan lebih ekonomis," ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang dinilai baik turut menjadi pertimbangan manajemen De Red FC.
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Jawa Pos
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