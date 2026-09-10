de Red FC Tunggu Pemain Asing Terakhir, Eks Persis Solo Merapat?

JawaPos.com — Championship 2026–2027 akan kickoff akhir pekan ini. Namun, skuad de Red FC ternyata belum lengkap. Hal itu disampaikan langsung oleh head coach Aji Santoso.

"Karena kami masih menunggu satu pemain asing lagi. Kami harap pemain ini bisa segera hadir untuk melengkapi kuota asing," katanya dalam sesi latihan di Lapangan Pasiran, Surabaya, kemarin (9/9).

Saat ini, de Red FC sudah memiliki dua penggawa impor asal Brasil.

Mereka adalah Keven Al­leson dan Felipe Veloso. Keven merupakan stopper, sementara Veloso adalah striker. Keduanya sudah ikut dalam sesi latihan tim.

Lantas, siapa pemain asing terakhir yang bakal didatangkan? Aji memang belum mau memberi bocoran.

Namun, kabarnya pemain tersebut sempat membela Persis Solo pada Super League musim lalu. Sampai berita ini ditulis, proses negosiasi masih berlangsung.

Yakin Persaingan Bakal Ketat Bagi Aji, melengkapi kuota asing sangatlah penting. Sebab, hampir semua tim Championship memakai tiga penggawa asing.

Apalagi, pelatih 56 tahun itu yakin persaingan bakal sengit.

"Persaingan di Grup Timur sangat ketat. Apalagi, semua klub mengambil pemain-pemain yang cukup berkualitas, karena mungkin mereka juga ingin mengejar target (promosi)," beber mantan pelatih Persebaya Surabaya itu.