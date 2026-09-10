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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 07.30 WIB

De Red FC Buru Satu Pemain Asing, Aji Santoso Fokus Kembangkan Talenta Muda

De Red FC masih memburu satu pemain asing untuk melengkapi skuad Championship 2026/2027. Aji Santoso juga dituntut mengembangkan pemain muda. (Dok. iLeague) - Image

De Red FC masih memburu satu pemain asing untuk melengkapi skuad Championship 2026/2027. Aji Santoso juga dituntut mengembangkan pemain muda. (Dok. iLeague)

JawaPos.com — De Red FC masih memburu satu pemain asing tambahan untuk melengkapi komposisi skuad menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.

Di sisi lain, pelatih kepala Aji Santoso menilai kekuatan pemain lokal yang dimiliki tim saat ini sudah cukup ideal.

Aji mengatakan manajemen De Red FC tidak hanya memasang target prestasi kepadanya. Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu juga mendapat tugas untuk mengembangkan pemain-pemain muda, terutama talenta yang berasal dari Surabaya dan Jawa Timur.

Menurut Aji, dua target tersebut bisa berjalan beriringan. De Red FC diharapkan mampu bersaing di kompetisi sekaligus menjadi tempat bagi pemain muda untuk mendapatkan kesempatan dan berkembang.

"Ya, yang jelas, yang pernah disampaikan (manajemen) ke saya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa (raih hasil) maksimal. Dan yang kedua, bahwa De Red ini adalah salah satu wadah buat pemain-pemain muda yang akan muncul," ujar Aji di Lapangan Pasiran, Surabaya, Rabu (9/9/2026), dikutip dari iLeague.

Pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang, itu menilai permintaan manajemen cukup masuk akal. Pasalnya, Surabaya dan Jawa Timur dikenal memiliki banyak pemain muda potensial yang bisa dikembangkan.

Aji sendiri mengaku ingin memenuhi kedua target tersebut. Selain membawa tim meraih hasil positif, ia juga ingin menunjukkan pencapaian secara individu bersama De Red FC.

"Yang mana memang banyak sekali pemain-pemain dari Surabaya dan Jawa Timur. Jadi menurut saya, ini satu permintaan yang sangat logis. Saya sendiri juga ingin berprestasi secara tim maupun secara individu," tegasnya.

De Red FC Masih Buru Satu Pemain Asing

Sementara untuk komposisi pemain asing, De Red FC masih membutuhkan satu tambahan. Sesuai regulasi Championship 2026/2027, klub diperbolehkan memiliki maksimal tiga pemain asing.

Saat ini, De Red FC baru memiliki dua pemain asing. Keduanya berasal dari Brasil, yakni bek Keven Alleson dan striker Fellipe Veloso.

Editor: Hendra
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