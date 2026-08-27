Pulang dari Thailand, Fisik Pemain Persebaya Kian Prima Jelang Super League

JawaPos.com – Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan di Thailand dengan kondisi fisik pemain yang semakin prima. Kemarin (27/8), penggawa Green Force telah terbang menuju Surabaya untuk melanjutkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027.

”Sepulang dari Thailand, saya punya ekspektasi yang cukup tinggi soal kondisi fisik pemain,” kata pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho, dikutip dari laman Persebaya.id.

Kondisi fisik pemain semakin terasah karena latihan selama di Negeri Gajah Putih berlangsung dengan intensitas tinggi. Menurut Diogo, program latihan di Thailand jauh lebih berat dibandingkan dengan yang dijalani di Surabaya.

”Di Surabaya, kami beberapa kali menjalani latihan ganda atau double session. Selama di Thailand, frekuensinya lebih banyak. Sebab, kami juga memiliki lebih banyak pertandingan selama pramusim dan pemusatan latihan,” beber pelatih fisik asal Portugal itu.

Meski mendapatkan program latihan berat, tidak ada pemain yang mengeluh. Diogo memastikan seluruh program tetap dijalankan dengan memperhatikan aspek pencegahan cedera.

”Karena kami tetap berlatih dengan prinsip yang sama serta memperhatikan aspek pencegahan cedera,” ujar Diogo.

Menurut dia, para pemain justru menikmati program latihan dengan intensitas tinggi tersebut. Mereka juga mampu memberikan respons positif terhadap setiap program yang diberikan.

”Mereka memahami apa yang kami lakukan dan terus memberikan respons yang baik terhadap program yang diberikan,” jelasnya.

Kini, skuad Green Force mengalihkan fokus ke Super League 2026-2027. Pada laga perdana, Francisco Rivera dan kawan-kawan akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada 5 September.