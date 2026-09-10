Pramono Anung Pastikan Nonton El Clasico Persija vs Persib jika di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara kolaborasi Bank Jakarta dan Persija Jakarta. (Andika Rachmansyah/Antara)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bakal menonton langsung laga sengit antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung jika pertandingan tersebut digelar di Jakarta.
Meski begitu, kepastian lokasi dan izin laga masih menunggu pengumuman resmi dari pihak penyelenggara.
Pramono menyerahkan sepenuhnya urusan administratif dan jadwal pasti pertandingan Super League 2026/2027 tersebut kepada panitia pelaksana.
"Untuk laga Persija dengan Persib, nanti biar penyelenggara yang mengumumkan, karena biar merekalah yang mengumumkan. Tetapi saya, kalau nanti pertandingannya dilangsungkan di Jakarta, saya akan nonton," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (10/9).
Ia menegaskan komitmennya untuk hadir di stadion mana pun di wilayah Jakarta yang nantinya ditunjuk sebagai venue pertandingan.
"Di Jakarta-nya di mana aja, saya akan nonton. Ya. Tetapi untuk pengumumannya, sepenuhnya ini kewenangannya penyelenggara," lanjutnya.
Persib Bersiap Hadapi Persija di SUGBK
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Laga tandang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (12/9) ini menjadi momen krusial bagi Persib Bandung.
Skuad Maung Bandung bertekad mengulang tren positif setelah sebelumnya memetik kemenangan 2-1 atas Persija di ajang Piala Presiden.
Meski bertandang ke markas rival, manajemen Persib mengimbau para pendukung setianya, Bobotoh, untuk tidak melakukan perjalanan ke Jakarta demi menjaga situasi tetap kondusif.
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