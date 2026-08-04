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Andika Rachmansyah
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.01 WIB

El Clasico Indonesia! Susunan Pemain Persib Bandung vs Persija di Semifinal Piala Presiden 2026

Skuad Persib Bandung. (Istimewa) - Image

Skuad Persib Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Duel bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung vs Persija Jakarta tersaji di babak semifinal Piala Presiden 2026. Daftar Susunan Pemain (DSP) kedua kesebelasan telah diketahui.

Sesuai jadwal, duel klasik Persib Bandung vs Persija Jakarta bergulir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) dengan kick-off pukul 15.30 WIB. Laga ini sangat krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket final.

Meski hanya turnamen pramusim, Persib Bandung dan Persija Jakarta menurunkan skuad terbaiknya. Kedua kesebelasan tampaknya serius melakoni duel tersebut, mengingat pertarungan yang penuh akan gengsi.

Dari kubu Persib Bandung, Igor Tolic, menurunkan seluruh pemain bintangnya. Teja Paku Alam dipercaya mengawal gawang Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- pada laga kali ini.

Kemudian di posisi pertahanan, Persib Bandung diperkuat Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, dan Ikhwan Ali Tanamal. Keempat pemain ini bakal membantu gawang Teja Paku Alam agar tidak kebobolan.

Pada lini tengah, Pangeran Biru dihuni trio Adam Alis, Luciano Guaycochea, dan Gakuto Notsuda. Lalu untuk sektor penyerangan Persib Bandung diperkuat Luka Menalo, Uilliam Barros, dan Balsa Sekulic.

Sementara itu, Shin Tae-yong menurunkan kombinasi pemain muda dan senior dalam laga El Clasico Indonesia perdananya. Aqil Savik dipercaya mengawal gawang Persija Jakarta pada laga kali ini.

Barisan pertahanan tim berjulukkan Macan Kemayoran itu diperkuat Kerim Memija, Denis Kolinger, Muhammad Dani Ibrohim, dan Ilham Rio Fahmi. Lalu lini tengah Persija Jakarta dihuni trio Fabio Calonego, Figo Dennis, dan Stjepan Loncar.

Untuk juru gedor, Shin Tae-yong mempercayakan posisi tersebut kepada Eksel Runtukahu. Eks bomber Barito Putera itu akan dibantu oleh Arlyansyah Abdulmanan dan Witan Sulaeman yang akan menyisir dari sisi sayap.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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