Persija vs Persib Belum Kantongi Izin, El Clasico Terancam Batal di Jakarta

Persija vs Persib di SUGBK pada 12 September 2026 belum mengantongi izin kepolisian. Panpel Persija masih menunggu keputusan Polda Metro Jaya. (Dok. Media Persib)
JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persib Bandung dijadwalkan bertemu di SUGBK pada pekan kedua Super League 2026/2027. Namun, pertandingan tersebut belum mengantongi izin resmi dari Polda Metro Jaya.
Laga panas Persija Jakarta vs Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9), masih terganjal izin kepolisian. Panpel Persija Jakarta menyatakan siap menggelar El Clasico, tetapi surat izin resmi dari Polda Metro Jaya belum diterbitkan.
Ketua Panpel Persija Jakarta Albin Laurent mengatakan persiapan pertandingan secara kepanitiaan sudah dilakukan. Namun, pihaknya masih menunggu keputusan kepolisian terkait penyelenggaraan laga pekan kedua Super League 2026/2027 tersebut.
"Kalau untuk pertandingan Persija-Persib tanggal 12, secara kepanpelan kami siap melaksanakan di Jakarta," kata Albin kepada awak media di Jakarta, Senin (7/9/2026).
"Tapi kami harus menunggu surat izin kepolisian dari Polda Metro Jaya. Sampai update hari ini, di Polda sedang mengadakan rapat untuk penerbitan atau keputusan terkait pertandingan tanggal 12 September Persija-Persib," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyampaikan bahwa Mabes Polri telah memberikan lampu hijau untuk pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung di SUGBK.
Namun, hingga Senin (7/9), Panpel Persija belum menerima surat izin resmi dari Polda Metro Jaya. Kondisi tersebut membuat status pertandingan di Jakarta masih belum sepenuhnya aman.
Albin menjelaskan, kemungkinan persetujuan secara prinsip dari Mabes Polri memang sudah ada. Namun, izin penyelenggaraan di wilayah Jakarta tetap membutuhkan keputusan dari Polda Metro Jaya.
"Mungkin secara lisan dan izin prinsip dari Mabes Polri sudah keluar. Tapi ini kan izin wilayah yang harus diputuskan oleh Polda Metro. Jadi kita menunggu," terang Albin.
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Panpel Persija berharap pertandingan tetap dapat digelar di Jakarta. Harapan tersebut cukup besar karena Macan Kemayoran sudah lama tidak menjamu Persib Bandung di ibu kota.
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Jawa Pos
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