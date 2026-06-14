Kylian Mbappe dan Jules Kounde Tetap Akur, Rivalitas El Clasico Tak Merusak Persahabatan

JawaPos.com - Persaingan antara Real Madrid dan Barcelona memang terkenal panas, tetapi hal itu ternyata tidak memengaruhi hubungan Kylian Mbappe dengan Jules Kounde di tim nasional Prancis.

Melansir Barca Blaugranes, striker Real Madrid tersebut mengaku justru semakin sering bercanda dengan bek Barcelona itu sejak dirinya pindah ke Santiago Bernabeu.

Keduanya saat ini tengah membela Les Bleus di Piala Dunia 2026 dan tetap menjaga hubungan yang sangat dekat di luar lapangan.

"Apakah saya melihatnya sebagai pemain Barcelona sejak saya berada di Real Madrid? Ya, tentu saja!" ujar Mbappe kepada L'Equipe.

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"Kami lebih sering saling menggoda daripada saat saya di Paris. Oke, dia memang lebih sering menang belakangan ini karena kami tidak menang, tetapi kami selalu bisa memisahkan diri dalam hal tim nasional."

"Kami akrab. Dia adalah orang yang sering saya ajak bicara tentang banyak hal, terutama politik."

Belakangan, Kounde memang memiliki lebih banyak bahan untuk meledek rekannya tersebut. Bek berusia 27 tahun itu menjadi salah satu pemain penting Barcelona yang sukses meraih gelar Copa del Rey 2025, bahkan mencetak gol kemenangan ke gawang Real Madrid di partai final El Clasico.

Tak hanya itu, Barcelona juga berhasil menjuarai La Liga dalam dua musim terakhir, sementara Real Madrid mengalami periode yang kurang memuaskan.

Mbappe sendiri masih menunggu trofi besar pertamanya sejak bergabung dengan Los Blancos dari Paris Saint-Germain pada 2024. Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuat hubungan dengan Kounde menjadi renggang.

Sebaliknya, keduanya justru semakin akrab dan mampu memisahkan rivalitas klub dari kepentingan bersama di timnas Prancis. Hal itu menjadi bukti bahwa persaingan sengit di El Clasico tak selalu berujung pada permusuhan.