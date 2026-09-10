Persija Bisa Kembali Menjamu Persib di SUGBK, Penonton Wajib Menggunakan Jersey Orisinal

Persija Jakarta kembali bisa menjamu Persib Bandung di SUGBK. Laga El Clasico Indonesia pada 12 September digelar dengan sejumlah aturan bagi suporter. (Persija.id)
JawaPos.com — Persija Jakarta akhirnya bisa kembali menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, untuk menjamu Persib Bandung.
Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.
Kesempatan tersebut terakhir didapat Persija pada 2019. Setelah itu, Macan Kemayoran tidak lagi menjamu Persib di SUGBK.
Selama periode tersebut, laga kandang Persija kontra Persib lebih banyak digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.
Bahkan, pada musim 2025-2026, Persija harus menggelar laga kandang melawan Persib jauh dari Jakarta. Yakni di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.
Untuk memastikan laga berjalan aman dan tertib, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija menerapkan sejumlah regulasi bagi penonton. Salah satunya, suporter yang hadir diwajibkan mengenakan jersey resmi Persija.
Ketua Panpel Persija Albin Laurent mengatakan, aturan tersebut merupakan bagian dari langkah pengamanan yang disiapkan setelah Panpel berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
"Setelah beberapa musim, laga Persija vs Persib kembali dapat digelar di Jakarta dengan status pertandingan high risk. Dalam proses mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian terkait langkah-langkah pengamanan, ujar Laurent kepada Jawa Pos kemarin.
"Atas dasar tersebut, Panpel perlu menerapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertandingan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Salah satunya adalah kebijakan bagi suporter/penonton untuk mengenakan jersey resmi Persija saat hadir di stadion," imbuhnya.
Menurut Laurent, aturan tersebut dibuat untuk memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi terhadap penonton.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar