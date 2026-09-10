Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Jumat, 11 September 2026 | 01.34 WIB

Persija Bisa Kembali Menjamu Persib di SUGBK, Penonton Wajib Menggunakan Jersey Orisinal

Persija Jakarta kembali bisa menjamu Persib Bandung di SUGBK. Laga El Clasico Indonesia pada 12 September digelar dengan sejumlah aturan bagi suporter. (Persija.id) - Image

Persija Jakarta kembali bisa menjamu Persib Bandung di SUGBK. Laga El Clasico Indonesia pada 12 September digelar dengan sejumlah aturan bagi suporter. (Persija.id)

JawaPos.com — Persija Jakarta akhirnya bisa kembali menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, untuk menjamu Persib Bandung.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Kesempatan tersebut terakhir didapat Persija pada 2019. Setelah itu, Macan Kemayoran tidak lagi menjamu Persib di SUGBK.

Selama periode tersebut, laga kandang Persija kontra Persib lebih banyak digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Bahkan, pada musim 2025-2026, Persija harus menggelar laga kandang melawan Persib jauh dari Jakarta. Yakni di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Untuk memastikan laga berjalan aman dan tertib, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija menerapkan sejumlah regulasi bagi penonton. Salah satunya, suporter yang hadir diwajibkan mengenakan jersey resmi Persija.

Ketua Panpel Persija Albin Laurent mengatakan, aturan tersebut merupakan bagian dari langkah pengamanan yang disiapkan setelah Panpel berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Setelah beberapa musim, laga Persija vs Persib kembali dapat digelar di Jakarta dengan status pertandingan high risk. Dalam proses mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian terkait langkah-langkah pengamanan, ujar Laurent kepada Jawa Pos kemarin.

"Atas dasar tersebut, Panpel perlu menerapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertandingan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Salah satunya adalah kebijakan bagi suporter/penonton untuk mengenakan jersey resmi Persija saat hadir di stadion," imbuhnya.

Menurut Laurent, aturan tersebut dibuat untuk memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi terhadap penonton.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Clash dengan Persija Jakarta, Sandy Walsh Kagumi Dukungan Ribuan Bobotoh - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Clash dengan Persija Jakarta, Sandy Walsh Kagumi Dukungan Ribuan Bobotoh

Kamis, 10 September 2026 | 22.19 WIB

Bobotoh Padati Latihan Persib Bandung di GBLA untuk Hadapi Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Bobotoh Padati Latihan Persib Bandung di GBLA untuk Hadapi Persija Jakarta

Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

Hadapi Persija di Jakarta, Persib Bandung Minta Bobotoh Tak Datang ke SUGBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Hadapi Persija di Jakarta, Persib Bandung Minta Bobotoh Tak Datang ke SUGBK

Kamis, 10 September 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore