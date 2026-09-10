Suporter PSS Sleman Siap Teror Madura United! 14 Ribu Tiket Ludes dalam Dua Jam

PSS Fans siap memenuhi Stadion Maguwoharjo saat PSS Sleman menjamu Madura United FC pada pekan kedua Super League 2026/2027, Sabtu (12/9/2026). (PSS)
JawaPos.com — Antusiasme suporter PSS Sleman menyambut laga kandang perdana Super League 2026/2027 begitu tinggi.
Total 14 ribu tiket pertandingan melawan Madura United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026), ludes hanya dalam waktu sekitar dua jam setelah penjualan online dibuka pada Rabu (9/9/2026) malam.
Habisnya seluruh tiket dalam waktu singkat menjadi gambaran tingginya antusiasme PSS Fans untuk kembali memenuhi Stadion Maguwoharjo dan memberikan dukungan langsung kepada PSS Sleman pada pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.
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Penjualan tiket secara online yang dilakukan Rabu malam langsung diserbu suporter hingga kuota 14 ribu penonton dinyatakan habis.
Kabar tersebut disampaikan PSS Sleman melalui akun Instagram resminya pada Rabu (9/9/2026) malam, sekaligus menjadi sinyal kuat suasana Stadion Maguwoharjo bakal kembali meriah pada akhir pekan nanti.
"Tiket laga melawan Madura United akhir pekan nanti telah terjual habis. Sampai jumpa di Maguwoharjo!," tulis akun resmi PSS Sleman.
Besarnya minat PSS Fans tidak lepas dari status pertandingan sebagai laga kandang pertama PSS Sleman pada musim 2026/2027.
Setelah menjalani pertandingan pembuka di markas Bali United FC, kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri membuat laga melawan Madura United FC memiliki daya tarik tersendiri.
Dukungan dari tribun tentu dibutuhkan PSS Sleman untuk mengawali perjalanan kandangnya dengan hasil positif.
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Jawa Pos
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