Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 14.43 WIB

Madura United Wajib Waspada! Bomber PSS Sleman Sudah Buka Rekening Gol di Super League

Melvyn Lorenzen mencetak gol untuk PSS Sleman saat menghadapi Bali United FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Gianyar, Jumat (4/9/2026). (PSS) - Image

Melvyn Lorenzen mencetak gol untuk PSS Sleman saat menghadapi Bali United FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Gianyar, Jumat (4/9/2026). (PSS)

JawaPos.com — PSS Sleman sudah memiliki alasan untuk menaruh harapan kepada Melvyn Lorenzen setelah bomber tersebut mencetak gol pada debutnya melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).

Gol menit 90+6 itu menjadi sinyal bahaya bagi Madura United FC yang akan bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026).

Bagaimana debut Melvyn Lorenzen di PSS Sleman?

Melvyn Lorenzen langsung mencetak gol pada penampilan pertamanya bersama PSS Sleman meski baru masuk pada menit ke-64 menggantikan Riko Simanjuntak.

Penyerang tersebut memperkecil ketertinggalan PSS lewat gol pada menit 90+6, tetapi kontribusinya belum mampu menyelamatkan tim dari kekalahan 1-2 di markas Bali United FC.

Debut itu sekaligus memperlihatkan efektivitas Melvyn ketika mendapat kesempatan bermain.

Hanya sekitar 27 menit berada di lapangan, pemain tersebut sudah mencatatkan satu gol, sebuah awal yang menjanjikan setelah persiapannya pada pramusim sempat terganggu cedera.

Meski mencetak gol, Melvyn tetap kecewa dengan hasil pertandingan.

“Rasanya sedikit campur aduk. Tentu saja, kami menginginkan hasil yang lebih baik. Saya juga menginginkan lebih. Saya berharap setidaknya kami bisa membawa pulang satu poin,” kata Melvyn Lorenzen.

Mengapa satu gol penting bagi Melvyn?

Gol di Gianyar menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Melvyn setelah gangguan cedera membuat ritmenya belum maksimal selama pramusim.

Ia kini punya modal penting untuk menjalani pertandingan berikutnya, terutama karena laga kedua PSS Sleman akan berlangsung di hadapan PSS Fans.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Koleksi 61 Gol Selama Karier! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Baru Madura United di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Punya Koleksi 61 Gol Selama Karier! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Baru Madura United di Super League

Selasa, 8 September 2026 | 15.02 WIB

Jose Gomes Buka Suara! Start Apik Madura United Selamatkan Wajah Tim Jawa Timur di Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Jose Gomes Buka Suara! Start Apik Madura United Selamatkan Wajah Tim Jawa Timur di Super League

Selasa, 8 September 2026 | 13.46 WIB

Dimitar Mitkov Langsung Gacor, Striker Madura United Borong Dua Gol Kontra Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Dimitar Mitkov Langsung Gacor, Striker Madura United Borong Dua Gol Kontra Persijap

Selasa, 8 September 2026 | 10.00 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore