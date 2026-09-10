Madura United Wajib Waspada! Bomber PSS Sleman Sudah Buka Rekening Gol di Super League

Melvyn Lorenzen mencetak gol untuk PSS Sleman saat menghadapi Bali United FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Gianyar, Jumat (4/9/2026). (PSS)
JawaPos.com — PSS Sleman sudah memiliki alasan untuk menaruh harapan kepada Melvyn Lorenzen setelah bomber tersebut mencetak gol pada debutnya melawan Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026).
Gol menit 90+6 itu menjadi sinyal bahaya bagi Madura United FC yang akan bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026).
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Melvyn Lorenzen langsung mencetak gol pada penampilan pertamanya bersama PSS Sleman meski baru masuk pada menit ke-64 menggantikan Riko Simanjuntak.
Penyerang tersebut memperkecil ketertinggalan PSS lewat gol pada menit 90+6, tetapi kontribusinya belum mampu menyelamatkan tim dari kekalahan 1-2 di markas Bali United FC.
Debut itu sekaligus memperlihatkan efektivitas Melvyn ketika mendapat kesempatan bermain.
Hanya sekitar 27 menit berada di lapangan, pemain tersebut sudah mencatatkan satu gol, sebuah awal yang menjanjikan setelah persiapannya pada pramusim sempat terganggu cedera.
Meski mencetak gol, Melvyn tetap kecewa dengan hasil pertandingan.
“Rasanya sedikit campur aduk. Tentu saja, kami menginginkan hasil yang lebih baik. Saya juga menginginkan lebih. Saya berharap setidaknya kami bisa membawa pulang satu poin,” kata Melvyn Lorenzen.
Gol di Gianyar menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Melvyn setelah gangguan cedera membuat ritmenya belum maksimal selama pramusim.
Ia kini punya modal penting untuk menjalani pertandingan berikutnya, terutama karena laga kedua PSS Sleman akan berlangsung di hadapan PSS Fans.
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Jawa Pos
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