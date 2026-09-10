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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 22.19 WIB

Jelang Clash dengan Persija Jakarta, Sandy Walsh Kagumi Dukungan Ribuan Bobotoh

Sandy Walsh pemain baru Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Sandy Walsh pemain baru Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung Sandy Walsh menyatakan kagum kepada ribuan Bobotoh yang memberikan motivasi kepada timnya menjelang pertandingan tandang menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu pekan ini. 

“Saya terpana, ini luar biasa. Saya pikir hal ini tidak terjadi di negara lain di dunia ini,” kata Sandy di Bandung, Kamis.

Walsh mengaku selama ini hanya menyaksikan Bobotoh dari media sosial.

“Saya pernah melihat ini musim lalu. Tapi untuk merasakannya tentu saja berbeda. Dan, ya, ini luar biasa,” ujarnya.

Menurut dia, dukungan langsung ribuan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi pemandangan yang luar biasa dan menunjukkan besarnya antusiasme suporter terhadap Persib.

Kapten Persib arc Klok menilai dukungan Bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi para pemain sebelum menjalani pertandingan dengan rivalitas tinggi tersebut.

“Semoga semua datang dengan keamanan untuk suporter, rivalitas semua punya behaviour yang baik. Kita memang punya antusias yang baik,” ujar dia.

Klok meminta Bobotoh tetap mendukung Maung Bandung meski tidak dapat hadir langsung menyaksikan laga tandang menghadapi Persija itu.

“Kita butuh Bobotoh di belakang kita untuk support, semangat. Mereka kasih semangat ini dan hari Sabtu menyangkut harga diri dengan mereka di belakang,” kata Klok.

Editor: Banu Adikara
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