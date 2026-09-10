Marc Klok Terkesan dengan Dukungn Bobotoh jelang Laga Klasik Lawan Persija

Marc Klok menyatakan Persib Bandung siap menghadapi Persija di Jakarta. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Ribuan bobotoh memadati latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menghadapi laga tandang melawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (12/9).
Kapten tim Persib, Marc Klok terkesan dengan antusiasme ribuan suporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada timnya pada sesi latihan tersebut. Menurutnya, dukungan bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi para pemain sebelum menjalani pertandingan dengan rivalitas tinggi tersebut.
Klok menyambut positif kesempatan Persib bermain di GBK setelah dua musim sebelumnya tak dapat bertanding melawan Persija di stadion kebanggan Indonesia itu. "Musim lalu kita ingin main di GBK, musim sebelumnya juga, tapi akhirnya kita dapat izin. Buat sepak bola Indonesia itu sangat baik untuk fans, sepak bola, atmosfer, fasilitas,” kata Klok.
Ia berharap pertandingan melawan Persija itu berlangsung aman dan meminta suporter menjaga perilaku dan sportivitas. “Semoga semua datang dengan keamanan untuk suporter, rivalitas semua punya behaviour yang baik. Kita memang punya antusias yang baik,” ujar dia.
“Tim sangat baik, semua percaya diri, kondisi juga baik, taktik dari pelatih juga baik. Kami sangat antusias dan hari ini sangat luar biasa untuk kasih ekstra motivasi dan semangat,” kata mantana pemain Bali United tersebut.
Klok meminta Bobotoh tetap mendukung Maung Bandung meski tidak dapat hadir langsung menyaksikan laga tandang menghadapi Persija itu. “Kita butuh bobotoh di belakang kita untuk support, semangat. Mereka kasih semangat ini dan hari Sabtu menyangkut harga diri dengan mereka di belakang,” kata pemain pemain naturalisasi kelahiran Belanda tersebut. (*)
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Jawa Pos
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