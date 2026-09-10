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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

Bobotoh Padati Latihan Persib Bandung di GBLA untuk Hadapi Persija Jakarta

Ribuan Bobotoh saat memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan) - Image

Ribuan Bobotoh saat memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan)

JawaPos.com - Ribuan orang memadati latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menghadapi laga tandang melawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu pekan ini. 

“Tim sangat baik, semua percaya diri, kondisi juga baik, taktik dari pelatih juga baik. Kami sangat antusias dan hari ini sangat luar biasa untuk kasih ekstra motivasi dan semangat,” kata kapten Persib Marc Klok di Bandung, Kamis.

Klok terkesan dengan antusiasme ribuan suporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada timnya.

Menurutnya, dukungan Bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi para pemain sebelum menjalani pertandingan dengan rivalitas tinggi tersebut.

Klok menyambut positif kesempatan Persib bermain di GBK setelah dua musim sebelumnya tak dapat bertanding melawan Persija di stadion itu.

"Musim lalu kita ingin main di GBK, musim sebelumnya juga, tapi akhirnya kita dapat izin. Buat sepak bola Indonesia itu sangat baik untuk fans, sepak bola, atmosfer, fasilitas,” kata Klok.

Ia berharap pertandingan melawan Persija itu berlangsung aman dan meminta suporter menjaga perilaku dan sportivitas.

“Semoga semua datang dengan keamanan untuk suporter, rivalitas semua punya behaviour yang baik. Kita memang punya antusias yang baik,” ujar dia.

Klok meminta Bobotoh tetap mendukung  Maung Bandung meski tidak dapat hadir langsung menyaksikan laga tandang menghadapi Persija itu.

Editor: Banu Adikara
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