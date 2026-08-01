Dua Bintang PSIM Jogja Ze Valente dan Yusaku Yamadera Resmi Perkuat Indonesia All Stars Lawan Aston Villa

JawaPos.com - PSIM Jogja mendapat kabar menggembirakan menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Dua pemain asing andalannya, Ze Valente dan Yusaku Yamadera, resmi mendapat panggilan memperkuat Indonesia All Stars untuk menghadapi klub Premier League, Aston Villa.

Laga persahabatan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi kesempatan langka bagi para pemain pilihan untuk mengukur kemampuan menghadapi salah satu tim papan atas Eropa.

Manajemen PSIM menyambut positif pemanggilan tersebut. Manajer tim, Iksan Mahar, mengaku bangga karena dua pemain Laskar Mataram dipercaya menjadi bagian dari Indonesia All Stars.

Menurutnya, pertandingan ini bukan sekadar laga ekshibisi. Pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas tinggi diyakini akan menjadi bekal penting bagi kedua pemain sebelum kompetisi resmi dimulai.

Iksan berharap Ze Valente maupun Yusaku bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas permainan. Menghadapi tim sekelas Aston Villa dinilai akan memberikan banyak pelajaran, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding.

"Meskipun bertajuk laga ekshibisi, bagi Ze dan Yusaku adalah pengalaman berharga dan kehormatan bagi mereka untuk menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa dan Inggris saat ini. Pengalaman berharga itu semoga memberikan kontribusi nyata bagi keduanya untuk mempersiapkan diri jelang musim baru," katanya.

Di sisi lain, manajemen juga mengingatkan agar kedua pemain tetap menjaga kondisi fisik. Mereka diminta tidak larut dalam euforia karena prioritas utama tetap membawa PSIM tampil maksimal sepanjang musim 2026/2027.

"Kami juga berharap Ze dan Yusaku tidak terbawa euforia berlebihan yang bisa merugikan kondisi mereka. Mereka harus ingat melawan Aston Villa hanya gim pemanasan. Kemampuan terbaik mereka dinanti untuk musim 2026/27 bersama PSIM," tambah Iksan.

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