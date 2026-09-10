Sebut Suporter PSS Sleman Terbaik di Indonesia! Moussa Bagayoko Terpukau Atmosfer PSS Fans

JawaPos.com - Militansi PSS Fans kembali terlihat saat PSS Sleman menjalani laga perdana BRI Super League 2026/27. Dukungan suporter Super Elang Jawa bahkan mampu meninggalkan kesan khusus bagi pemain asing mereka, Moussa Bagayoko.

PSS menghadapi Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam. Meski harus pulang dengan kekalahan 1-2, pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Bagayoko yang menjalani debutnya di kompetisi sepak bola Indonesia.

Gelandang asal Mali itu langsung menunjukkan permainan agresif sejak menit awal. Mobilitasnya di lini tengah cukup tinggi.

Bagayoko juga beberapa kali terlibat dalam duel perebutan bola sekaligus membantu PSS membangun transisi dari bertahan ke menyerang.

Salah satu aksinya bahkan menjadi penyelamat PSS dari peluang berbahaya Bali United. Saat Ega Rizky sudah terkecoh dan gawang Super Elang Jawa terbuka, Bagayoko datang dari belakang.

Dengan kecepatan penuh, ia melakukan tekel bersih tepat sebelum pemain Bali United melepaskan tembakan. Aksi tersebut menggagalkan peluang emas tuan rumah sekaligus menunjukkan determinasi pemain berusia 30 tahun itu.

Namun, penampilan spartan Bagayoko belum cukup untuk menghindarkan PSS dari kekalahan. Ia pun menyadari bahwa pertandingan pertama selalu tidak mudah.

“Pertandingan pertama itu sulit, tetapi ini baru permulaan. Saya pikir kami akan tampil lebih baik daripada pertandingan pertama, dan kami sedang mempersiapkan diri untuk itu,” kata Bagayoko.