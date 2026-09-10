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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 15.01 WIB

Markus Madjar Gabung PSS Sleman, Pieter Huistra Ungkap Alasan Memilih Talenta Muda Persipura

PSS Sleman resmi memperkenalkan pemain muda Markus Otto Alberti Madjar. (Istimewa) - Image

PSS Sleman resmi memperkenalkan pemain muda Markus Otto Alberti Madjar. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman resmi memperkenalkan pemain muda Markus Otto Alberti Madjar sebagai rekrutan terbaru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

Gelandang asal Jayapura itu didatangkan dari Persipura dan diproyeksikan menjadi bagian dari rencana jangka panjang Super Elang Jawa.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, memiliki alasan tersendiri di balik keputusan merekrut Markus Madjar.

Menurutnya, sang pemain mempunyai karakter permainan yang menarik untuk dikembangkan, terutama dalam hal mengambil keputusan secara sederhana dan efektif.

Bagi Huistra, kemampuan tersebut justru menjadi salah satu kualitas penting yang dibutuhkan seorang gelandang.

Markus tidak harus selalu tampil mencolok atau melakukan banyak hal di lapangan untuk menunjukkan kemampuannya.

“Bagi saya, ia adalah pemain yang sangat menarik. Cara bermainnya sangat sederhana, tetapi sangat bagus. Jadi, ia dihadirkan khusus untuk lini tengah kami,” ujar Pieter Huistra.

Markus Madjar memang masih berusia muda. Karena itu, Huistra tidak ingin memberikan beban berupa ekspektasi terlalu besar sejak awal. Pemain kelahiran Jayapura tersebut masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan gaya bermain PSS Sleman.

Terlebih, sistem permainan yang diterapkan PSS tentu berbeda dengan yang sebelumnya dijalani Markus bersama Persipura. Proses adaptasi menjadi bagian penting sebelum sang pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Editor: Banu Adikara
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