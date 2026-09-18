PSIS Semarang Resmi Datangkan Rifky Dwi Septiawan, Tambah Kekuatan di Lini Tengah

JawaPos.com - PSIS Semarang menambah kekuatan di sektor tengah dengan mendatangkan gelandang bertahan Rifky Dwi Septiawan untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Pemain berusia 24 tahun tersebut resmi menjadi bagian dari Mahesa Jenar. Rifky diharapkan bisa menambah pilihan bagi tim pelatih, khususnya untuk mengisi lini tengah selama perjalanan PSIS di kompetisi musim ini.

Rifky merupakan pemain kelahiran Tangerang yang sebelumnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi profesional bersama sejumlah klub. Ia tercatat pernah memperkuat PSM Makassar dan Persita Tangerang.

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Dengan pengalaman tersebut, Rifky diharapkan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola profesional di Semarang. Kehadirannya juga membuat persaingan di sektor tengah PSIS semakin kompetitif.

Asisten Manajer PSIS, Moch Reza Handhika, menyambut kedatangan Rifky ke skuad Mahesa Jenar. Menurutnya, sang pemain masih berada dalam usia produktif dan mempunyai pengalaman yang dapat membantu kebutuhan tim.

“Selamat datang kepada Rifky Dwi Septiawan di keluarga besar PSIS Semarang. Rifky masih berada di usia yang produktif dan memiliki pengalaman bermain di kompetisi profesional,” ujar Reza.

Reza berharap kehadiran Rifky bisa memberikan tambahan kekuatan sekaligus memperbanyak opsi bagi tim pelatih dalam menentukan komposisi pemain di lini tengah.

“Kami berharap kehadirannya dapat menambah kekuatan serta pilihan bagi tim pelatih di sektor tengah. Kami juga berharap Rifky dapat segera beradaptasi dengan tim dan menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk membantu PSIS mencapai target yang telah ditetapkan,” tambahnya.