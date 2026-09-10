Borneo FC Siap Bangkit di Kandang Persijap, Juan Villa Minta Pesut Etam Segera Move On

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda harus segera melupakan hasil kurang memuaskan pada pekan pertama Super League 2026/2027. Pesut Etam kini mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya dengan menghadapi Persijap Jepara.

Borneo FC akan bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada 12 September 2026. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tim besutan Mauro Jeronimo untuk bangkit setelah gagal meraih hasil yang diharapkan pada laga pembuka di kandang sendiri.

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Borneo FC. Apalagi, bermain di hadapan pendukung sendiri seharusnya bisa menjadi modal untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif.

Kapten Borneo FC, Juan Villa, tidak menampik adanya kekecewaan di dalam tim. Pemain asal Spanyol itu menyebut seluruh pemain sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik, meski hasil akhir belum berpihak kepada Pesut Etam.

“Tentu saja kami tidak senang, karena itu pertandingan pertama kami di kandang. Kami ingin menang, kami sudah berusaha, menurutku kami sudah memberikan yang kami punya, kami sudah memberikan yang terbaik,” ujar Juan Villa.

Menurutnya, kekalahan pada pertandingan pertama tidak perlu disesali terlalu lama. Borneo FC masih memiliki perjalanan panjang di Super League musim ini sehingga tim harus segera mengambil pelajaran dan kembali bekerja.

“Kami tahu bahwa kami punya banyak pertandingan di depan, jadi kami fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan,” tegasnya.

Juan Villa juga menilai pertandingan melawan Persijap menjadi kesempatan penting bagi Borneo FC untuk menunjukkan respons setelah hasil buruk di pekan pertama. Bermain di kandang lawan tentu menghadirkan tantangan tersendiri, terlebih Persijap akan mendapat dukungan penuh dari suporter mereka.