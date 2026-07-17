Bali United Makin Percaya Diri, Johnny Jansen Nilai 3 Pemain Asing Baru Punya Dampak Besar

JawaPos.com - Pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, menyambut positif kehadiran tiga pemain asing anyar yang didatangkan klub untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Menurutnya, tambahan tenaga baru tersebut memberi warna sekaligus meningkatkan kualitas skuad Serdadu Tridatu dalam persiapan menuju musim baru.

Johnny Jansen menilai masing-masing pemain memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ia optimistis mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi sejak awal kompetisi.

"Saya senang dengan bergabungnya tiga pemain baru dalam tim ini. Queven memiliki teknik yang bagus sebagai pemain Brasil dan memiliki semangat yang orang bilang grinta," ujar Johnny Jansen.

Pelatih asal Belanda tersebut juga menaruh harapan besar kepada Jort van der Sande dan Remco Balk. Keduanya datang dari klub Belanda, SC Cambuur, sehingga sudah memahami karakter permainan yang diinginkan sang pelatih.

"Lalu ada Jort dan Remco yang memiliki kualitas dan berasal dari tim SC Cambuur. Saya senang mereka bergabung dan berharap bisa membawa ke level lebih tinggi," lanjut mantan pelatih PEC Zwolle tersebut.

Saat ini Bali United baru menjalani sekitar sepekan masa latihan pramusim di Bali United Training Center, Gianyar. Fokus tim masih berada pada peningkatan kondisi fisik sekaligus membangun chemistry antarpemain, termasuk para wajah baru yang baru bergabung.