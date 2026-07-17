Bali United Makin Percaya Diri, Johnny Jansen Nilai 3 Pemain Asing Baru Punya Dampak Besar

Johnny Jansen sebut 3 pemain asing anyar Bali United bisa memiliki dampak besar. (Bali United)
JawaPos.com - Pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, menyambut positif kehadiran tiga pemain asing anyar yang didatangkan klub untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Menurutnya, tambahan tenaga baru tersebut memberi warna sekaligus meningkatkan kualitas skuad Serdadu Tridatu dalam persiapan menuju musim baru.
Tiga pemain yang dimaksud adalah Jort van der Sande, Remco Balk, dan Queven da Silva Inacio. Ketiganya mengisi posisi berbeda, yakni striker, winger, dan gelandang, sehingga diharapkan mampu memperkuat setiap lini permainan Bali United.
Baca Juga:Bali United Resmi Rekrut Tim Geypens dari FC Emmen, Bek Timnas Indonesia Siap Perkuat Lini Belakang Serdadu Tridatu
Johnny Jansen menilai masing-masing pemain memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ia optimistis mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi sejak awal kompetisi.
"Saya senang dengan bergabungnya tiga pemain baru dalam tim ini. Queven memiliki teknik yang bagus sebagai pemain Brasil dan memiliki semangat yang orang bilang grinta," ujar Johnny Jansen.
Pelatih asal Belanda tersebut juga menaruh harapan besar kepada Jort van der Sande dan Remco Balk. Keduanya datang dari klub Belanda, SC Cambuur, sehingga sudah memahami karakter permainan yang diinginkan sang pelatih.
"Lalu ada Jort dan Remco yang memiliki kualitas dan berasal dari tim SC Cambuur. Saya senang mereka bergabung dan berharap bisa membawa ke level lebih tinggi," lanjut mantan pelatih PEC Zwolle tersebut.
Saat ini Bali United baru menjalani sekitar sepekan masa latihan pramusim di Bali United Training Center, Gianyar. Fokus tim masih berada pada peningkatan kondisi fisik sekaligus membangun chemistry antarpemain, termasuk para wajah baru yang baru bergabung.
Johnny mengungkapkan perkembangan tim sejauh ini cukup menggembirakan. Dibandingkan awal persiapan musim lalu, kondisi fisik para pemain dinilai mengalami peningkatan sehingga proses latihan berjalan lebih maksimal.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri