Dari Persipura ke PSS Sleman, Markus Madjar Siap Tulis Kisah Baru di Super League 2026/27

Markus Madjar. (Istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman memperkenalkan pemain barunya menjelang pekan kedua Super League 2026/27, yakni eks gelandang Persipura Jayapura, Markus Otto Alberti Madjar.
Markus Madjar diharapkan bisa menambah pilihan di lini tengah PSS Sleman. Pemain kelahiran Abepura, 14 April 2005, tersebut memiliki posisi sebagai gelandang serang dan dinilai masih memiliki ruang besar untuk berkembang.
Kedatangan Markus juga menjadi bagian dari upaya PSS memperkuat skuad pada musim 2026/27. Selain menambah kedalaman tim, pemain berusia 21 tahun itu diharapkan mampu memberikan energi dan kreativitas ketika mendapat kesempatan bermain.
Markus sendiri mengaku punya alasan khusus di balik keputusannya bergabung dengan PSS. Bukan hanya soal sepak bola, ia merasa lingkungan Sleman cukup nyaman dan terbuka terhadap keberagaman.
Hal tersebut disampaikan Markus melalui video perkenalannya yang diunggah PSS pada Selasa (8/9).
“Saya memilih PSS karena Sleman tempat yang nyaman dan terbuka terhadap keberagaman,” ujar Markus.
Menurutnya, keberadaan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk warga Indonesia Timur, membuat Sleman terasa tidak terlalu asing. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang membuatnya mantap menerima tawaran PSS.
“Selain banyak orang dari Indonesia Timur yang tinggal di Sleman, cukup banyak pula kakak-kakak senior saya yang pernah bermain untuk PSS Sleman,” lanjutnya.
Markus pun tidak menampik bahwa keberadaan pemain-pemain asal Indonesia Timur yang pernah membela PSS turut memberikan inspirasi. Meski begitu, ia ingin memiliki perjalanan dan cerita sendiri bersama Super Elang Jawa.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara