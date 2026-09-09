Dari Persipura ke PSS Sleman, Markus Madjar Siap Tulis Kisah Baru di Super League 2026/27

JawaPos.com - PSS Sleman memperkenalkan pemain barunya menjelang pekan kedua Super League 2026/27, yakni eks gelandang Persipura Jayapura, Markus Otto Alberti Madjar.

Markus Madjar diharapkan bisa menambah pilihan di lini tengah PSS Sleman. Pemain kelahiran Abepura, 14 April 2005, tersebut memiliki posisi sebagai gelandang serang dan dinilai masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

Kedatangan Markus juga menjadi bagian dari upaya PSS memperkuat skuad pada musim 2026/27. Selain menambah kedalaman tim, pemain berusia 21 tahun itu diharapkan mampu memberikan energi dan kreativitas ketika mendapat kesempatan bermain.

Markus sendiri mengaku punya alasan khusus di balik keputusannya bergabung dengan PSS. Bukan hanya soal sepak bola, ia merasa lingkungan Sleman cukup nyaman dan terbuka terhadap keberagaman.

Hal tersebut disampaikan Markus melalui video perkenalannya yang diunggah PSS pada Selasa (8/9).

“Saya memilih PSS karena Sleman tempat yang nyaman dan terbuka terhadap keberagaman,” ujar Markus.

Menurutnya, keberadaan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk warga Indonesia Timur, membuat Sleman terasa tidak terlalu asing. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang membuatnya mantap menerima tawaran PSS.

“Selain banyak orang dari Indonesia Timur yang tinggal di Sleman, cukup banyak pula kakak-kakak senior saya yang pernah bermain untuk PSS Sleman,” lanjutnya.