Persipura Tak Mau Larut dalam Kekalahan, Evaluasi Jadi Bekal Saat Hadapi Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Persipura Jayapura langsung melakukan evaluasi setelah mengawali perjalanan di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil kurang memuaskan.

Mutiara Hitam harus mengakui keunggulan PS Barito Putera dengan skor 2-3 pada laga pekan pertama di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Sabtu (12/9).

Kekalahan tersebut menjadi perhatian tim pelatih Persipura.

Pasalnya, Boaz Solossa dan kawan-kawan sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal hingga tiga gol sebelum mampu memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan.

Pelatih Persipura, Andri Ramawi, menyebut timnya langsung melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan yang terlihat dalam pertandingan tersebut.

Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi bahan penting untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Andri menyadari kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 masih sangat panjang.

Karena itu, Persipura masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki performa dan mendapatkan hasil yang lebih baik.