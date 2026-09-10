Jelang Persija vs Persib, Shin Tae-yong Titip Pesan Penting untuk Jakmania di GBK

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dalam sesi jumpa pers jelang hadapi Borneo FC. (Persija)
JawaPos.com - Pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9), menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Rivalitas panjang kedua klub membuat pertemuan ini selalu memiliki daya tarik tersendiri.
Persija datang dengan modal kemenangan pada pekan pertama setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0. Sementara Persib juga mengawali kompetisi dengan hasil positif. Maung Bandung menang 3-1 atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Di tengah persiapan menghadapi pertandingan tersebut, pelatih Persija, Shin Tae-yong, memberikan perhatian khusus terhadap atmosfer di luar lapangan.
Pelatih asal Korea Selatan itu berharap pertandingan berjalan dengan tertib dan tetap mengedepankan sportivitas.
Shin Tae-yong menyadari duel Persija dan Persib memiliki tensi tinggi. Namun, menurutnya, rivalitas seharusnya tidak menjadi alasan bagi suporter untuk melakukan tindakan yang merugikan.
“Sejujurnya, yang ingin saya pesankan adalah, tidak peduli apakah kami melawan Persib, Bali United, atau Dewa United, para fans harus selalu tertib dan tidak boleh ada masalah,” kata Shin Tae-yong.
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Ia juga meminta para suporter memahami bahwa keputusan wasit merupakan bagian dari pertandingan. Kesalahan maupun keputusan yang dianggap menguntungkan salah satu tim tidak seharusnya menjadi pemicu keributan.
“Wasit bisa saja membuat keputusan yang salah, atau membuat keputusan yang benar, tetapi pertandingan tetaplah pertandingan,” ujarnya.
Shin Tae-yong tetap menargetkan kemenangan dalam pertandingan melawan Persib. Dukungan Jakmania selama pertandingan diyakini bisa memberikan tambahan energi bagi para pemain Persija.
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Jawa Pos
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