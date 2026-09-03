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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 4 September 2026 | 01.25 WIB

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Tanpa Gustavo Henrique

Arema FC tanpa Gustavo Henrique saat lawan Isenmulang Kalteng FC. (Instagram/@aremafcofficial) - Image

Arema FC tanpa Gustavo Henrique saat lawan Isenmulang Kalteng FC. (Instagram/@aremafcofficial)

JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi tim promosi Isenmulang Kalteng FC di pekan perdana Super League 2026/2027. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9) pukul 15.30 WIB.

Arema FC Tanpa Gustavo Hernandez, Isenmulang Kalteng FC Tetap Waspada

Untuk laga perdana, penyerang baru Arema FC, Gustavo Henrique dipastikan tidak akan bermain. Pelatih Marcos Santos kemungkinan akan memainkannya pada laga kedua.

"Gustavo (Henrique) akan absen di pertandingan pertama. Kemungkinan dia akan bermain di pertandingan kedua. Jadi kami akan mempersiapkannya mulai pertandingan kedua, menurut saya, dia sudah akan bugar saat itu. Kami sudah mengetahui hal ini sebelumnya," kata Marcos Santos yang dikutip dari laman Instagram @biru.aremaaa.

Mengetahui absennya Gustavo Henrique, Isenmulang Kalteng FC tetap mewaspadai seluruh pemain Arema FC yang punya kesempatan mencetak gol. Pelatih kiper Isenmulang Kalteng FC, Sandy Firmansyah, mengatakan bahwa Arema FC akan makin termotivasi untuk menang di hadapan Aremania.

"Semua pemain Arema harus diwaspadai, apa lagi mereka bermain di kandang sendiri, pasti termotivasi," ujar Sandy Firmansyah yang dikutip dari laman Wearemenia, Kamis (3/9).

Prediksi Susunan Pemain Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

Arema FC akan memainkan Adi Satryo sebagai penjaga gawang. Bek kiri dan kanan akan diperkuat oleh Johan Alfarizi dan Achmad Maulana. Sementara Walisson Maia dan Diego Landis akan menjadi duet bek tengah.

Lini tengah akan diisi oleh pemain-pemain tangguh seperti Dewangga, Betinho, dan Matheus Blade. Absennya Gustavo Henrique, akan membuat Mauro Ziljstra menjadi ujung tombak.

Isenmulang Kalteng FC diprediksi menurunkan pemain yang berpengalaman bermain di Super League seperti Leo Lelis dan Makan Konate. Tim asuhan Mundari Karya juga bakal mengandalkan ketajaman Adilson Silva.

Editor: Edi Yulianto
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