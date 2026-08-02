Arema FC Diterpa Kabar Buruk! Gustavo Henrique Absen karena Cedera di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Arema FC mendapat kabar yang kurang menggembirakan di tengah performa apik mereka pada ajang Piala Presiden 2026.

Striker asal Brasil, Gustavo Henrique, dipastikan harus menepi setelah mengalami cedera otot paha depan kiri saat memperkuat Singo Edan pada laga terakhir fase grup.

Cedera tersebut membuat Gustavo tidak bisa melanjutkan kiprahnya di turnamen pramusim. Tim medis Arema FC juga memutuskan sang pemain akan fokus menjalani rehabilitasi agar kondisinya benar-benar pulih sebelum bergulirnya Super League 2026/2027.

Absennya Gustavo tentu menjadi kehilangan besar bagi Arema FC. Penyerang berusia 26 tahun itu sedang berada dalam performa terbaiknya sepanjang Piala Presiden 2026.

Dari tiga pertandingan yang dijalani, ia sukses mencetak empat gol dan menjadi salah satu top skor turnamen.

Dua gol pertama lahir saat Arema FC menghadapi Tampines Rovers. Ketajamannya kembali terlihat ketika membobol gawang DPMM FC Brunei Darussalam sebanyak dua kali pada pertandingan yang berlangsung Jumat (31/7).

Namun, setelah mencetak gol keduanya ke gawang DPMM FC, Gustavo terlihat mengalami masalah pada kaki kirinya. Tim pelatih kemudian menariknya keluar menjelang babak pertama berakhir untuk menghindari cedera yang lebih serius.

Dokter tim Arema FC, dr. Nanang Tri Wahyudi, Sp.K.O., menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan Gustavo mengalami cedera pada otot paha depan kiri atau quadriceps.