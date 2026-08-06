Striker Anyar Arema FC Berpeluang Jadi Top Skor Piala Presiden 2026, Gustavo Henrique Langsung Gacor

JawaPos.com - Arema FC tampaknya tak membutuhkan waktu lama menemukan mesin gol baru setelah ditinggal Dalberto. Gustavo Henrique langsung mencuri perhatian lewat produktivitasnya di Piala Presiden 2026. Gustavo langsung menjawab keraguan publik setelah bergabung dengan Arema FC. Penyerang asal Brasil itu sudah mengemas empat gol hanya dalam tiga penampilan di Piala Presiden 2026, membuat kepergian Dalberto tak lagi menjadi kekhawatiran besar bagi Singo Edan.

Produktivitas Gustavo bahkan sudah melampaui catatan top skor dua edisi terakhir Piala Presiden. Dengan Arema FC yang masih menyisakan satu pertandingan, peluangnya menambah koleksi gol masih terbuka lebar.

Ketika Dalberto memutuskan meninggalkan Arema FC pada akhir musim 2025-2026, banyak yang meragukan Singo Edan bisa menemukan pengganti sepadan. Namun, Gustavo mulai membuktikan dirinya mampu mengisi peran tersebut.

Pemain berusia 30 tahun itu mencetak dua brace dalam dua pertandingan berbeda, masing-masing saat menghadapi Tampines Rovers pada 28 Juli dan DPMM FC pada 31 Juli.

Dikutip dari situs resmi Arema FC, Gustavo mengaku proses adaptasinya berjalan cepat meski belum genap sebulan bergabung dengan klub asal Malang tersebut.

"Saya baru berada di sini selama 14 hari. Saya masih terus beradaptasi dan membangun chemistry dengan kelompok pemain ini. Saya mendapat kesempatan untuk bermain sejak awal dan memanfaatkannya dengan baik," ujar Gustavo usai laga melawan Tampines Rovers.

Penyerang kelahiran Igarapava, Brasil, itu menegaskan keberhasilannya mencetak gol tidak lepas dari kontribusi seluruh pemain Arema FC.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim atas umpan-umpannya. Kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan institusi yaitu Arema FC. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim dalam bentuk apa pun di dalam lapangan," tegas pemain dengan tinggi badan 185 sentimeter tersebut.

Empat gol yang sudah dicetak Gustavo hingga babak semifinal melampaui jumlah gol top skor Piala Presiden 2024 maupun 2025. Pada edisi 2024, Ramadhan Sananta yang membela Persis Solo menjadi top skor dengan tiga gol.