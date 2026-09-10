Debut Langsung Cetak Gol, Melvyn Lorenzen Belum Puas dan Siap Bawa PSS Sleman Bangkit

Melvyn Lorenzen. (Istimewa)
JawaPos.com - Melvyn Lorenzen mengawali perjalanan bersama PSS Sleman dengan catatan positif. Penyerang asal Jerman itu langsung mencetak gol pada pertandingan debutnya ketika menghadapi Bali United FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9/2026). Melvyn masuk sebagai pemain pengganti dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya di lini depan.
Sayangnya, gol tersebut belum cukup untuk membawa PSS Sleman mendapatkan poin. Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan Bali United dengan skor 1-2.
Melvyn mengaku perasaannya setelah pertandingan cukup beragam. Ia senang karena mampu mencetak gol dalam debut, tetapi tetap kecewa lantaran timnya gagal membawa pulang poin dari Gianyar.
“Rasanya sedikit campur aduk. Tentu saja, kami menginginkan hasil yang lebih baik. Saya juga menginginkan lebih. Saya berharap setidaknya kami bisa membawa pulang satu poin,” ujar Melvyn.
Gol tersebut menjadi modal penting bagi Melvyn setelah persiapannya bersama PSS sempat terganggu cedera. Kondisi itu membuatnya belum bisa mendapatkan ritme permainan secara maksimal selama pramusim.
Karena itu, tampil dan langsung mencetak gol menjadi sinyal positif bagi pemain anyar tersebut. Ia juga mendapat sambutan baik dari para suporter PSS yang mengikuti kiprahnya sejak awal bergabung.
Sebagai pemain baru, Melvyn menyadari dirinya perlu membuktikan kemampuan kepada PSS Fans. Gol di Gianyar menjadi langkah pertama untuk membangun kepercayaan sekaligus menunjukkan kontribusinya bagi tim.
“Ketika saya datang ke sebuah tim baru, tentu saja saya selalu berusaha menunjukkan semua kemampuan yang saya miliki sejak menit-menit awal. Para suporter belum mengenal saya. Jadi, saya ingin menunjukkan apa yang benar-benar bisa saya lakukan di lapangan,” katanya.
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Jawa Pos
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