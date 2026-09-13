Pieter Huistra Beberkan Penyebab Kekalahan PSS Sleman dari Madura United

JawaPos.com - PSS Sleman gagal meraih hasil positif pada laga home perdana di Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9), Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan Madura United FC dengan skor 1-3.

Hasil tersebut terasa cukup menyakitkan bagi PSS. Selain tampil di hadapan lebih dari 14.000 suporter, tim besutan Pieter Huistra juga sebelumnya sudah menelan kekalahan pada pekan pertama.

PSS kalah 1-2 dari Bali United FC dalam pertandingan pembuka di kandang lawan. Artinya, dua laga awal setelah kembali promosi ke kasta tertinggi harus berakhir tanpa poin.

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Menghadapi Madura United, PSS sebenarnya mampu tampil cukup baik pada sebagian besar babak pertama. Namun, kesalahan di penghujung paruh pertama membuat situasi berubah.

Dimitar Mitkov membuka keunggulan Madura United pada menit ke-45 melalui tendangan jarak jauh. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Danilo Santacruz menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-46.

Madura United kemudian semakin menjauh setelah Mitkov mencetak gol keduanya pada menit ke-67. PSS baru mampu memperkecil ketertinggalan melalui Matheus Fornazari pada menit ke-84.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, mengakui timnya masih terlalu mudah kehilangan konsentrasi hingga memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

"Kami terlalu mudah kebobolan gol lagi. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Pieter Huistra.