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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 10 September 2026 | 13.30 WIB

Finishing Jadi PR Persik Kediri Lawan Garudayaksa FC, Marcos Reina: Kami Perbaiki dengan Serius!

Persik Kediri fokus membenahi finishing tim jelang menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor. (Persik) - Image

Persik Kediri fokus membenahi finishing tim jelang menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor. (Persik)

JawaPos.com — Persik Kediri menjadikan finishing sebagai fokus utama sebelum menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026), setelah hanya mencatat dua tembakan tepat sasaran saat kalah 0-1 dari Dewa United pada laga pembuka Super League 2026/2027 di Kediri.

Marcos Reina ingin efektivitas lini depan meningkat tanpa mengurangi kualitas permainan.

Mengapa finishing menjadi perhatian utama Persik Kediri?

Finishing menjadi pekerjaan rumah terbesar Persik Kediri setelah penampilan positif saat menghadapi Dewa United pada pertandingan pembuka Super League 2026/2027.

Jose Enrique dkk mampu membangun permainan dan menguasai bola dengan baik, tetapi kesulitan mengubah peluang menjadi ancaman nyata di depan gawang.

Catatan statistik pertandingan memperlihatkan Persik Kediri sebenarnya melepaskan 10 tembakan sepanjang laga, hanya terpaut satu dari Dewa United yang mencatat 11 percobaan.

Namun, dari jumlah tersebut, Persik Kediri hanya menghasilkan dua tembakan tepat sasaran, sedangkan Dewa United mampu mengarahkan empat tembakan ke gawang.

Marcos Reina menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi karena performa permainan yang bagus tidak akan cukup jika tidak diikuti efektivitas di kotak penalti.

Pelatih asal Spanyol itu pun memilih menjadikan finishing sebagai materi latihan utama dalam persiapan menghadapi Garudayaksa FC.

“Secara umum tim ini telah bermain baik. Membangun permainan dan penguasaan bola bagus,” kata Marcos Reina.

Editor: Banu Adikara
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