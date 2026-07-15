Kendal Tornado FC Rekrut Kiper Timnas Indonesia U-20 Er Deva Aulia Egon, Laskar Badai Pantura Serius Bidik Tiket Promosi ke Liga 1

Kendal Tornado FC resmi merekrut kiper Timnas Indonesia U-20 Er Deva Aulia Egon. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi Championship musim 2026/2027.
Terbaru, klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi mendatangkan kiper Timnas Indonesia U-20, Er Deva Aulia Egon.
Penjaga gawang muda asal Balikpapan tersebut sebelumnya memperkuat Persis Solo. Namanya mulai mencuri perhatian setelah tampil konsisten bersama tim muda Persis dan meraih penghargaan sebagai Kiper Terbaik EPA Super League U-20 musim 2025/2026.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengungkapkan rasa syukurnya karena klub berhasil mengamankan tanda tangan Er Deva.
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Menurutnya, pemain berstatus regulasi usia muda itu menjadi incaran sejumlah klub Liga 1 sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Kendal Tornado.
"Kami tentu bersyukur bisa mendapatkan Deva yang masuk dalam pemain regulasi. Apalagi dia sebelumnya diminati banyak klub Liga 1, namun kami berhasil mendatangkan dia," ujar Heri Sasongko, Selasa (14/7/2026).
Kehadiran Er Deva diyakini akan menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad di sektor penjaga gawang. Persaingan memperebutkan posisi utama pun dipastikan semakin menarik karena Kendal Tornado sebelumnya telah mempertahankan kiper senior Try Hamdani.
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Manajemen menilai komposisi pemain muda dan senior menjadi salah satu fondasi penting untuk menghadapi ketatnya persaingan di Championship musim depan.
Perekrutan Er Deva juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang klub dalam membangun tim yang tidak hanya kuat untuk saat ini, tetapi juga memiliki prospek di masa mendatang.
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