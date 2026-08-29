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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 06.21 WIB

Er Deva Masuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Kendal Tornado FC Bangga dan Beri Dukungan Penuh

Er Deva kiper Kendal Tornado FC. (Istimewa) - Image

Er Deva kiper Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali mendapat kabar membanggakan. Penjaga gawang muda mereka, Er Deva Aulia Egon, resmi masuk dalam skuad final Timnas Indonesia U-20 yang dipersiapkan menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Deva menjadi salah satu pemain yang dipilih pelatih Nova Arianto untuk memperkuat Garuda Muda pada babak kualifikasi yang akan berlangsung di Laos, 31 Agustus hingga 6 September 2026.

Pemanggilan tersebut menjadi catatan positif bagi Kendal Tornado FC. Kiper berusia 19 tahun itu sebelumnya direkrut klub untuk memenuhi kebutuhan pemain sesuai regulasi. Namun, kemampuan Deva kemudian mendapat perhatian dari tim pelatih Timnas Indonesia U-20.

Pelatih kiper Kendal Tornado FC, Joice Sorongan, menyambut positif kesempatan yang didapat anak asuhnya. Menurutnya, pemanggilan Deva menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub.

“Awalnya kami merekrut Deva untuk mengisi satu pos sesuai regulasi. Ternyata Timnas Indonesia membutuhkan dia. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kami,” kata Joice, Sabtu (29/8/2026).

Joice mengungkapkan bahwa dirinya sudah melihat potensi Deva sebelum sang pemain bergabung dengan Kendal Tornado FC. Bahkan, ia sempat merekomendasikan Deva kepada manajemen klub untuk dikembangkan.

“Saya sudah memprediksi kualitas Deva sebelum dia bergabung. Saya sampaikan kepada manajemen bahwa saya ingin mendorong dia sebagai kiper untuk memenuhi regulasi karena potensinya,” ujarnya.

Menurut Joice, kesempatan memperkuat Timnas Indonesia U-20 menunjukkan bahwa kualitas Deva mulai mendapat perhatian di level nasional. Karena itu, ia tidak keberatan jika sang pemain lebih dulu menjalankan tugas bersama Garuda Muda.

“Dia sangat layak untuk Timnas. Kalau memang Timnas lebih membutuhkan, tentu kami support,” tutur Joice.

Editor: Banu Adikara
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