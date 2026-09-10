Cetak Gol Perdana untuk Timnas Indonesia U-20, Theodore Leeming Bawa Modal Berharga ke Persis Solo

Theodore Leeming mencetak gol perdana untuk Timnas Indonesia U-20 saat mengalahkan Australia 2-0. Pengalaman itu menjadi modal bersama Persis Solo. (Dok. iLeague)
JawaPos.com — Theodore Leeming mendapatkan pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia U-20 setelah membantu Garuda Muda memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027.
Pemain Persis Solo itu turut menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 2-0 atas Australia pada laga terakhir Grup H di New Laos National Stadium, Minggu (6/9/2026).
Hasil tersebut sekaligus memastikan Timnas Indonesia U-20 melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2027 yang akan berlangsung di Cina pada akhir Maret hingga April 2027 mendatang.
Bagi Theo, gol ke gawang Australia memiliki arti tersendiri. Gol tersebut menjadi gol perdananya bersama Timnas Indonesia U-20 sekaligus menambah rasa percaya dirinya setelah menjalani persaingan di level internasional.
"Itu adalah gol yang istimewa karena itu juga gol pertama saya untuk tim nasional. Jadi saya merasa lega sekaligus sangat bangga," kata Theo, Rabu (9/9/2026), dilansir iLeague.
Pemain yang memperkuat Persis Solo tersebut juga bersyukur bisa menjadi bagian dari tim yang berhasil mengamankan tiket ke Piala Asia. Meski demikian, Theo tidak ingin berhenti pada pencapaian tersebut.
Ia masih memiliki ambisi untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya di level U-20, tetapi juga jika mendapat kesempatan memperkuat Timnas U-23 hingga tim senior.
"Menurut saya, lolos ke Piala Asia merupakan target besar bagi saya dan tim. Jadi pencapaian itu sangat berarti. Namun, ambisi saya bersama tim nasional adalah memberikan segalanya, baik saat bermain untuk tim U-20, U-23, maupun tim senior," tuturnya.
Setelah menyelesaikan tugas bersama Timnas Indonesia U-20, Theo kini kembali memusatkan perhatian kepada Persis Solo.
Ia ingin membawa pengalaman dari tim nasional untuk membantu Laskar Sambernyawa menghadapi persaingan kompetisi musim ini.
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Jawa Pos
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