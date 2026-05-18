Bintang Muda Persija Jakarta Theo Leeming Akui dapat Panggilan Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta U-20, Theodore Leeming, mengakui dirinya mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-19 proyeksi Piala AFF U-19 2026. Pemain berusia 18 tahun itu sangat bersemangat dan berharap bisa menembus skuad final demi membela Garuda Muda.

Hal itu diungkapkan Theo usai Persija Jakarta U-20 menang 1-0 atas Malut United U-20 dalam laga final Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 di Garudayaksa Football Academy, Bekasi, Minggu (18/5). Dalam laga tersebut, dia menjadi aktor penting karena membawa timnya menang berkat gol tunggalnya di menit ke-41.

”Sebenarnya saya kembali ke pemusatan latihan Timnas hari ini (Minggu). Kami akan menjalani dua setengah minggu latihan di Jogja, lalu kami terbang ke Medan untuk AFF (U-19 2026),” ungkap Theo saat ditemui wartawan di Garudayaksa Football Academy, dipetik Senin (18/5).

”Saya sangat bersemangat, saya pikir kami punya tim yang bagus, pemain bagus, pelatih bagus, jadi ini menyenangkan,” sambung dia.

Dalam kesempatan tersebut, Theo juga mengungkap bahwa setidaknya ada lima pemain muda Persija Jakarta termasuk dirinya yang mendapat kesempatan mengikuti TC Timnas Indonesia U-19. Menurut dia, jumlah tersebut menandakan bahwa akademi Macan Kemayoran memiliki kualitas yang bagus.

”Saya pikir lima pemain dari Persija termasuk saya. Jadi menurut saya itu menunjukkan bahwa Persija bisa menghasilkan pemain-pemain bagus di akademinya. Akademi yang bagus, jadi itu hal yang bagus,” tutur Theo.

Namun, Theo belum tentu langsung menembus skuad final. Pasalnya, pemusatan latihan juga menjadi ajang seleksi bagi pelatih Nova Arianto untuk menentukan komposisi terbaik Timnas Indonesia U-19 menuju Piala AFF U-19 2026.

Kendati demikian, Theo sangat berharap bisa menembus skaud final Timnas Indonesia U-19. Jika hal itu terwujud, maka impian besarnya untuk mengenakan kostum Merah Putih akan menjadi kenyataan.