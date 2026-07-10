Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.59 WIB

Persis Solo Resmi Rekrut Duo Eks Persija U-20, Siap Antar Laskar Sambernyawa Promosi ke Super League

Oliver Leeming dan Theodore Leeming. (Istimewa) - Image

Oliver Leeming dan Theodore Leeming. (Istimewa)

JawaPos.com - Persis Solo mulai menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi Championship 2026/27 dengan menambah kekuatan di dalam skuad.

Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi memperkenalkan dua pemain muda bersaudara, Oliver Leeming dan Theodore Leeming, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim baru.

Kehadiran Oliver dan Theodore menjadi bagian dari upaya Persis membangun tim yang kompetitif demi mengembalikan klub ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Keduanya datang dengan pengalaman yang cukup menjanjikan meski masih berusia muda.

Sebelum bergabung dengan Persis, Oliver dan Theodore merupakan bagian dari Persija Jakarta U20. Bersama Macan Muda, mereka sukses mengantarkan tim meraih gelar juara Elite Pro Academy (EPA) Super League U20 musim 2025/26. Tak hanya itu, keduanya juga pernah menimba pengalaman bermain di Australia bersama Perth Red Star FC.

Oliver Leeming beroperasi sebagai bek kanan yang dikenal memiliki kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan dari sisi lapangan. Sementara sang adik, Theodore Leeming, bermain di posisi sayap kanan dengan karakter cepat dan agresif saat menyerang.

Nama Theodore juga sempat mencuri perhatian saat membela Timnas Indonesia U19 di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026.

Dalam empat pertandingan, ia berhasil mencatatkan tiga assist dan menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten sepanjang turnamen.

Oliver mengaku antusias bisa memulai perjalanan barunya bersama Persis Solo. Menurutnya, Persis merupakan klub besar yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bisa mengenakan seragam Laskar Sambernyawa.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persis. Saya tahu Persis adalah klub yang sangat bersejarah. Saya tidak sabar untuk mulai bermain di sini," ujar Oliver.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Bintang Muda Persija Jakarta Theo Leeming Akui dapat Panggilan Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bintang Muda Persija Jakarta Theo Leeming Akui dapat Panggilan Timnas Indonesia U-19 Jelang Piala AFF U-19 2026

Senin, 18 Mei 2026 | 18.24 WIB

Resmi Gabung Persis Solo, Teguh Amiruddin Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi ke Liga 1 Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Gabung Persis Solo, Teguh Amiruddin Pasang Target Bawa Laskar Sambernyawa Promosi ke Liga 1 Musim Depan

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.20 WIB

Adriano Castanheira Akhiri Petualangan di Liga Indonesia, Eks Pemain Persis Solo Kini Perkuat Tim Armenia Urartu - Image
Sepak Bola Indonesia

Adriano Castanheira Akhiri Petualangan di Liga Indonesia, Eks Pemain Persis Solo Kini Perkuat Tim Armenia Urartu

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore