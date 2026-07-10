Persis Solo Resmi Rekrut Duo Eks Persija U-20, Siap Antar Laskar Sambernyawa Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo mulai menunjukkan keseriusannya menyambut kompetisi Championship 2026/27 dengan menambah kekuatan di dalam skuad.

Kali ini, Laskar Sambernyawa resmi memperkenalkan dua pemain muda bersaudara, Oliver Leeming dan Theodore Leeming, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim baru.

Kehadiran Oliver dan Theodore menjadi bagian dari upaya Persis membangun tim yang kompetitif demi mengembalikan klub ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Keduanya datang dengan pengalaman yang cukup menjanjikan meski masih berusia muda.

Sebelum bergabung dengan Persis, Oliver dan Theodore merupakan bagian dari Persija Jakarta U20. Bersama Macan Muda, mereka sukses mengantarkan tim meraih gelar juara Elite Pro Academy (EPA) Super League U20 musim 2025/26. Tak hanya itu, keduanya juga pernah menimba pengalaman bermain di Australia bersama Perth Red Star FC.

Oliver Leeming beroperasi sebagai bek kanan yang dikenal memiliki kemampuan bertahan sekaligus membantu serangan dari sisi lapangan. Sementara sang adik, Theodore Leeming, bermain di posisi sayap kanan dengan karakter cepat dan agresif saat menyerang.

Nama Theodore juga sempat mencuri perhatian saat membela Timnas Indonesia U19 di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026.

Dalam empat pertandingan, ia berhasil mencatatkan tiga assist dan menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten sepanjang turnamen.

Oliver mengaku antusias bisa memulai perjalanan barunya bersama Persis Solo. Menurutnya, Persis merupakan klub besar yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bisa mengenakan seragam Laskar Sambernyawa.