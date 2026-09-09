Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 10 September 2026 | 00.18 WIB

Kerim Memija Antusias Jalani Duel Klasik Lawan Persib, Persija Siap Habis-habisan Raih Kemenangan

Bek sayap kanan Persija Jakarta Kerim Memija. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Bek sayap kanan Persija Jakarta Kerim Memija. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bek sayap Persija Jakarta Kerim Memija antusias menatap duel klasik melawan Persib Bandung.

Dia menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta, akan mengerahkan segalanya demi meraih kemenangan.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Laga tersebut merupakan pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus kandang pertama Macan Kemayoran di musim ini.

Bagi Memija, ini akan menjadi pengalaman pertamanya untuk merasakan atmosfer laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Pemain berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu mengaku sangat tidak sabar menjalani duel tersebut.

“Saya sangat antusias dan benar-benar tidak sabar untuk segera memulainya,” kata Memija saat ditemui wartawan di Persija Training Ground, dikutip Rabu (9/9).

Memija menegaskan Persija Jakarta akan habis-habisan melawan Persib Bandung, mengingat ini adalah pertandingan penting.

Terlebih, Macan Kemayoran bermain di puluhan ribu pendukungnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
The Stage is Set! Persija Jakarta Umumkan SUGBK Jadi Arena Tempur Lawan Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

The Stage is Set! Persija Jakarta Umumkan SUGBK Jadi Arena Tempur Lawan Persib Bandung

Rabu, 9 September 2026 | 20.00 WIB

Shin Tae-yong Bantah Rumor Persija Jakarta Pinjamkan Shayne Pattynama ke Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Bantah Rumor Persija Jakarta Pinjamkan Shayne Pattynama ke Arema FC

Rabu, 9 September 2026 | 15.55 WIB

STY Mau Menang di SUGBK! Sebut Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Sangat Penting - Image
Sepak Bola Indonesia

STY Mau Menang di SUGBK! Sebut Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Sangat Penting

Rabu, 9 September 2026 | 14.29 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore