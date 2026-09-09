Kerim Memija Antusias Jalani Duel Klasik Lawan Persib, Persija Siap Habis-habisan Raih Kemenangan

JawaPos.com - Bek sayap Persija Jakarta Kerim Memija antusias menatap duel klasik melawan Persib Bandung.

Dia menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta, akan mengerahkan segalanya demi meraih kemenangan.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Laga tersebut merupakan pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus kandang pertama Macan Kemayoran di musim ini.

Bagi Memija, ini akan menjadi pengalaman pertamanya untuk merasakan atmosfer laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.

Pemain berkebangsaan Bosnia-Herzegovina itu mengaku sangat tidak sabar menjalani duel tersebut.

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“Saya sangat antusias dan benar-benar tidak sabar untuk segera memulainya,” kata Memija saat ditemui wartawan di Persija Training Ground, dikutip Rabu (9/9).

Memija menegaskan Persija Jakarta akan habis-habisan melawan Persib Bandung, mengingat ini adalah pertandingan penting.