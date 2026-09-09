STY Mau Menang di SUGBK! Sebut Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Sangat Penting

Shin Tae-yong berupaya membawa Persija Jakarta bangkit saat menghadapi Port FC pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengatakan laga kandang melawan Persib Bandung merupakan laga sangat penting. Ia pun ingin membawa Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengunci kemenangan.
Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang. Laga tersebut merupakan pekan kedua Super League 2026/2027 sekaligus laga kandang pertama Macan Kemayoran di musim ini.
Shin Tae-yong menyebut pertandingan tersebut sangat penting, mengingat merupakan laga kandang pertama Macan Kemayoran musim ini. Ia berharap, anak asuhnya bisa menampilkan performa terbaiknya dan mempersembahkan poin penuh kepada puluhan The Jakmania yang hadir langsung ke SUGBK.
“Saya juga menganggap ini sebagai pertandingan yang sangat penting,” kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan, dikutip Rabu (9/9/2026).
“Apalagi ini merupakan laga kandang kami, jadi saya berharap kami bisa memainkan pertandingan yang benar-benar bagus melawan Persib Bandung,” tambahnya.
Persija Jakarta punya modal bagus jelang melawan Persib Bandung. Skuad Macan Kemayoran meraih kemenangan tipis 1-0 atas Borneo FC pada pekan pertama di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) lalu. Meski menang, Shin Tae-yong mengatakan performa anak asuhnya baru 50 persen.
Kini, Shin Tae-yong mengungkap alasan yang membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan tidak tampil maksimal dalam laga tersebut. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menilai anak asuhnya banyak melakukan kesalahan dalam distribusi bola. Selain itu, terdapat kendala teknis lainnya yang membuat performa Persija Jakarta tidak sesuai harapan.
“Ya, untuk pertandingan kemarin (lawan Borneo FC) kami hanya bisa menunjukkan sekitar 50 persen dari kemampuan kami karena kami sendiri melakukan terlalu banyak kesalahan. Banyak kesalahan dalam melakukan umpan membuat kami tidak mampu menunjukkan aspek-aspek taktikal yang sebenarnya kami miliki,” ungkap Shin Tae-yong.
“Setelah kami menganalisisnya, ada banyak faktor yang saling berkaitan, seperti perjalanan yang membuat pertandingan tertunda, kemudian setelah tiba kami juga tidak memiliki tempat latihan (yang layak). Berbagai faktor tersebut membuat kami sama sekali tidak bisa menunjukkan performa sesuai ekspektasi,” sambungnya.
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Jawa Pos
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