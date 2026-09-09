The Stage is Set! Persija Jakarta Umumkan SUGBK Jadi Arena Tempur Lawan Persib Bandung

Bomber Persija Jakarta Alexander Jeremejeff. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mengumumkan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan kandang melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.
Pengumuman tersebut dikabarkan melalui akun media sosial Instagram resmi klub @Persija, pada Rabu (9/9/2026).
Persija Jakarta memastikan duel bertajuk El Clasico Indonesia itu berlangsung di SUGBK pada Sabtu (12/9) mendatang.
“GBK calling. The stage is set,” tulis Persija Jakarta dalam instagram resminya.
Dengan demikian, terjawab sudah kepastian venue pertandingan kandang Persija Jakarta. Sebelumnya, nasib venue laga tersebut masih abu-abu karena belum mendapat izin resmi dari Polda Metro Jaya.
Namun kini, Polda Metro Jaya tampaknya telah menerbitkan izin resmi terkait laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Pasalnya, Macan Kemayoran telah mengumumkan laga tersebut berlangsung di SUGBK.
Kabar ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi The Jakmania. Akhirnya, mereka bisa memberikan dukungan penuh kepada tim kebanggaannya di Jakarta saat menghadapi Persib Bandung.
Seperti diketahui, Pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Jakarta kali ini juga memiliki arti khusus karena menjadi pertemuan pertama kedua tim di Ibu Kota setelah tujuh tahun. Terakhir kali Macan Kemayoran menjamu sang rival di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019 silam, dengan skor berakhir imbang 1-1.
Setelah itu, Persija Jakarta sering terkendala izin keamanan sehingga kerap menjadi tim musafir setiap pertandingan kandang melawan Persib Bandung. Bahkan pada musim lalu, Macan Kemayoran bahkan harus memainkan laga kandangnya sangat jauh, yakni di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara