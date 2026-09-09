Shin Tae-yong Bantah Rumor Persija Jakarta Pinjamkan Shayne Pattynama ke Arema FC

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara soal rumor Shayne Pattynama ke Arema FC. Ia membantah rumor yang beredar luas di media sosial tersebut.

Belakangan, nama Shayne Pattynama jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyebut pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu akan dipinjamkan Persija Jakarta ke Arema FC.

Rumor tersebut semakin menguat setelah nama Shayne Pattynama tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija Jakarta saat menghadapi Borneo FC di Samarinda pada pekan pertama Super League 2026/2027.

Namun, Shin Tae-yong meluruskan rumor tersebut. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menjelaskan bahwa Shayne Pattynama sedang mengalami cedera sehingga tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat Persija Jakarta bungkam Borneo FC dengan skor 1-0.

“Dia datang dalam kondisi cedera sehingga tidak bisa masuk dalam daftar pemain,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan, dikutip Rabu (9/9/2026).

Menurut Shin Tae-yong, absennya Shayne Pattynama saat Persija Jakarta bertandang ke Samarinda menjadi salah satu alasan munculnya rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa pemain keturunan itu masih menjadi bagian dari Macan Kemayoran.

“Karena sekarang dia masih cedera dan belum bisa masuk skuad, sepertinya muncul rumor-rumor seperti itu,” terang Shin Tae-yong.

Kondisi Shayne Pattynama memang tengah mengalami cedera. Eks pemain Buriram United itu berlatih terpisah saat Persija Jakarta menggelar latihan di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (8/9) kemarin.