Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Rabu, 9 September 2026 | 23.06 WIB

Saddil Ramdani Berpeluang Debut Lawan PSIM, Gabung Persebaya dengan Status Pinjaman

Saddil Ramdani bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai pemain pinjaman dari Persib Bandung. Ia berpeluang debut melawan PSIM. (Dok. Persebaya) - Image

Saddil Ramdani bergabung dengan Persebaya Surabaya sebagai pemain pinjaman dari Persib Bandung. Ia berpeluang debut melawan PSIM. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com – Super League 2026-2027 akan memasuki pekan kedua. Namun, pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer masih berjalan.

Terbaru, Green Force mendatangkan Saddil Ramdani. Winger berusia 27 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.

Pihak Maung Bandung sengaja melepas Saddil ke Persebaya. Alasannya, demi mendapatkan menit bermain.

“Menit bermain sangat penting untuk menjaga performa dan kepercayaan diri pemain. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya,” kata pelatih Persib, Igor Tolic, dikutip dari laman persib.co.id.

Menurutnya, peminjaman itu adalah langkah tepat.

“Karena yang penting adalah memastikan Saddil mendapatkan situasi yang tepat untuk terus berkembang. Kami melihat kesempatan ini sebagai langkah yang baik dalam perjalanan kariernya,” lanjut Igor Tolic.

Ogah Bicara Soal Target

Peluang Saddil untuk mendapatkan menit bermain di Persebaya terbuka. Posisi sayap selama ini dihuni duet Miguel Pereira dan Malik Risaldi.

Kehadiran Saddil jelas bisa menjadi senjata baru bagi lini depan Green Force. Musim lalu, Saddil mampu mencetak empat gol dan satu assist bersama Maung Bandung. Meski begitu, Saddil ogah sesumbar.

“Saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang target pribadi. Yang paling penting bagi saya adalah bekerja keras, mengikuti arahan coach, dan membantu tim sesuai dengan kemampuan saya,” jelas Saddil, dikutip dari laman Persebaya.id.

Dia pun memastikan bakal memberikan kemampuan terbaik jika diberi kesempatan.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM: Juara Bertahan Merasa Belum Sempurna - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM: Juara Bertahan Merasa Belum Sempurna

Minggu, 6 September 2026 | 15.54 WIB

Persebaya Ditahan Bhayangkara FC, Tavares Soroti Cuaca Panas dan Angin Kencang - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Ditahan Bhayangkara FC, Tavares Soroti Cuaca Panas dan Angin Kencang

Minggu, 6 September 2026 | 15.46 WIB

Andik Vermansah Comeback ke Super League, Bintang Garudayaksa FC "Menolak Tua" - Image
Sepak Bola Indonesia

Andik Vermansah Comeback ke Super League, Bintang Garudayaksa FC "Menolak Tua"

Minggu, 6 September 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore