Saddil Ramdani Berpeluang Debut Lawan PSIM, Gabung Persebaya dengan Status Pinjaman

JawaPos.com – Super League 2026-2027 akan memasuki pekan kedua. Namun, pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer masih berjalan.

Terbaru, Green Force mendatangkan Saddil Ramdani. Winger berusia 27 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.

Pihak Maung Bandung sengaja melepas Saddil ke Persebaya. Alasannya, demi mendapatkan menit bermain.

“Menit bermain sangat penting untuk menjaga performa dan kepercayaan diri pemain. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya,” kata pelatih Persib, Igor Tolic, dikutip dari laman persib.co.id.

Menurutnya, peminjaman itu adalah langkah tepat.

“Karena yang penting adalah memastikan Saddil mendapatkan situasi yang tepat untuk terus berkembang. Kami melihat kesempatan ini sebagai langkah yang baik dalam perjalanan kariernya,” lanjut Igor Tolic.

Ogah Bicara Soal Target Peluang Saddil untuk mendapatkan menit bermain di Persebaya terbuka. Posisi sayap selama ini dihuni duet Miguel Pereira dan Malik Risaldi.

Kehadiran Saddil jelas bisa menjadi senjata baru bagi lini depan Green Force. Musim lalu, Saddil mampu mencetak empat gol dan satu assist bersama Maung Bandung. Meski begitu, Saddil ogah sesumbar.

“Saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang target pribadi. Yang paling penting bagi saya adalah bekerja keras, mengikuti arahan coach, dan membantu tim sesuai dengan kemampuan saya,” jelas Saddil, dikutip dari laman Persebaya.id.