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Andika Rachmansyah
Minggu, 6 September 2026 | 18.25 WIB

Shin Tae-yong Girang Persija Jakarta Akhiri Tren Negatif Lawan Borneo FC di Samarinda

Shin Tae-yong puas Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC di Samarinda sekaligus mengakhiri tren negatif. Macan Kemayoran kini menatap Persib Bandung. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Shin Tae-yong puas Persija Jakarta menang 1-0 atas Borneo FC di Samarinda sekaligus mengakhiri tren negatif. Macan Kemayoran kini menatap Persib Bandung. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com — Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, sangat senang bisa membawa tim asuhannya mengakhiri tren negatif melawan Borneo FC.

Persija Jakarta memulai musim kompetisi Super League 2026/2027 dengan manis. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang tipis 1-0 atas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026).

Gol kemenangan Persija Jakarta dicetak melalui tandukan Alexander Jeremejeff pada menit 45+1. Striker berkebangsaan Swedia itu merobek gawang tuan rumah setelah memanfaatkan umpan silang dari Kerim Memija.

Shin Tae-yong Puas Persija Menang di Samarinda

Shin Tae-yong sangat puas bisa menjalani debut resminya bersama Persija Jakarta dengan kemenangan. Hasil tersebut terasa semakin spesial karena Macan Kemayoran akhirnya berhasil menaklukkan Borneo FC di Samarinda setelah terakhir kali meraih kemenangan di sana pada 2018.

"Saya sangat senang karena kami bisa meraih kemenangan. Borneo FC juga sudah berjuang dengan sangat baik, sehingga saya pikir kami bisa menjalani pertandingan yang bagus bersama mereka," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga, dikutip Minggu (6/9/2026).

"Seperti yang saya ketahui, kami berhasil meraih kemenangan di sini setelah delapan tahun," lanjutnya.

Shin Tae-yong mengakui Persija Jakarta mengalahkan Borneo FC bukan perkara mudah. Eks pelatih Timnas Indonesia itu pun memberikan pujian kepada anak asuhnya yang telah berjuang sepanjang pertandingan.

"Pertandingan pertama memang terasa sulit, tetapi saya benar-benar ingin memberikan pujian kepada para pemain karena mereka mampu bermain hingga akhir tanpa kehilangan konsentrasi," tutur Shin Tae-yong.

Persija Putus Tren Negatif Lawan Borneo FC

Sebagaimana diketahui, Persija Jakarta terakhir kali berhasil mencuri kemenangan atas Borneo FC di Samarinda pada Liga 1 2018 dengan skor tipis 1-0.

Macan Kemayoran berhasil meruntuhkan catatan minor tersebut setelah delapan tahun di bawah komando Shin Tae-yong.

Editor: Hendra
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