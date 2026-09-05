Alexander Jeremejeff Cetak Gol Debut! Persija Jakarta Unggul 1-0 atas Borneo FC di Babak Pertama

JawaPos.com - Persija Jakarta unggul 1-0 atas Borneo FC di babak pertama lewat gol Alexander Jeremejeff. Pertandingan pekan pertama Super League 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026) malam WIB.

Alexander Jeremejeff Cetak gol di Pengujung Babak Pertama Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak menit awal. Jual beli serangan kerap dilakukan Borneo FC dan Persija Jakarta dalam 10 menit awal pertandingan meski belum ada yang berbuah peluang berbahaya.

Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-14 setelah Witan Sulaeman menerima umpan dari Alexander Jeremejeff. Namun tendangan Witan masih melebar dari sasaran, padahal posisinya sudah sangat terbuka.

Semenit berselang, Persija Jakarta kembali menciptakan peluang lewat tendangan spekulasi Ilham Rio Fahmi yang masih bisa ditangkap kiper Borneo FC, Kadu. Macan Kemayoran terus menekan pertahanan tuan rumah.

Pada menit ke-20, Borneo FC melakukan serangan bali cepat dan menciptakan peluang terbaiknya lewat tendangan keras Moussa Diarra. Sayangnya bola hasil tendangan tersebut masih mampu ditepis kiper Persija Jakarta, Nadeo Argawinata.

Keasyikan menyerang, gawang Persija Jakarta nyaris kebobolan lewat skema serangan balik cepat Pesut Etam - julukan Borneo FC - pada menit ke-25. Sialnya, tendangan Moussa Diarra masih melebar, padahal sudah dalam posisi satu lawan satu dengan Nadeo Argawinata.

Moussa Diarra lagi-lagi menciptakan peluang terbaik ketiganya pada menit ke-30. Namun tendangannya kembali mampu diamankan Nadeo Argawinata. Pesut Etam mulai menemukan ritme permainannya setelah kurang lebih 20 menit dikurung oleh Persija Jakarta.

Pada menit ke-36, giliran Persija Jakarta yang kembali menciptakan peluang. Namun tendangan melengkung yang dilesakkan Witan Sulaeman masih melenceng ke sisi kanan gawang Borneo FC. Kedua kesebelasan terus jual beli serangan di sisa waktu yang ada pada babak pertama.