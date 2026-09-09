Bima Sakti Pastikan Persela Lamongan Siap Tempur Hadapi Persis Solo di Stadion Surajaya

Sesi latihan Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan terus mematangkan persiapan menjelang kickoff Championship 2026/27. Laskar Joko Tingkir akan mengawali kompetisi dengan menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya, Lamongan, pada 13 September 2026.
Pelatih Persela, Bima Sakti, memastikan timnya sudah mengarahkan fokus sepenuhnya untuk pertandingan tersebut. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, dia menilai persiapan tim secara umum berjalan sesuai rencana.
"Saya pikir kondisi adaptasi fisik normal saja," kata Bima Sakti.
Salah satu pekerjaan rumah Persela adalah minimnya agenda uji coba selama masa persiapan. Dendy Sulistyawan dan kawan-kawan sejauh ini baru menjalani pertandingan uji coba resmi melawan PSPS Pekanbaru.
Rencana menghadapi Gresik United yang berkompetisi di Liga 3 Nusantara juga tidak terlaksana. Kendati demikian, Bima tidak melihat minimnya uji coba sebagai persoalan besar.
Menurutnya, pertandingan melawan PSPS sudah cukup memberikan gambaran mengenai kesiapan skuad Persela sebelum kompetisi resmi dimulai.
"Hasil uji coba lawan PSPS saya pikir sudah banyak memberikan gambaran bahwa kami sudah siap," ujarnya.
Bima juga melihat antusiasme para pemain menghadapi laga perdana cukup tinggi. Persis Solo yang datang sebagai lawan pertama tentu menjadi tantangan tersendiri, tetapi Persela memasang target untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Kemenangan pada pertandingan pembuka dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap perjalanan Persela di Championship 2026/27. Selain mengamankan tiga poin, hasil tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
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Jawa Pos
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