Cetak Gol untuk Persib Bandung, Patricio Matricardi Senang Bisa Main Lagi di GBLA

JawaPos.com - Patricio Matricardi turut membawa Persib Bandung meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027 melawan PSM Makassar. Ia mencetak satu gol dalam kemenangan 3-1 di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) , Minggu (6/9).

Melalui sosial media, Patricio Matricardi merasa senang bisa kembali bermain di GBLA. Ia juga senang Persib mampu mendapatkan tiga poin perdana di Super League.

"Senang rasanya bisa kembali bermain di kandang bersama para penggemar dan meraih 3 poin pertama musim ini," tulis Patricio Matricardi di Instagram.

Terakhir kali Matricardi mencetak gol di Gelora Bandung Lautan Api adalah saat melawan PSIM Yogyakarta pada 4 Mei 2026. Di laga tersebut, itu merupakan gol satu-satunya yang tercipta.

Patricio Matricardi bermain sejak menit awal saat laga kemenangan melawan PSM Makassar. Ia bermain selama 90 menit dan berduet dengan Gabriel Mutombo di lini belakang.

Secara statistik permainan, Matricardi bermain tangguh di lini belakang. Melansir laman I League, bek asal Argentina tersebut melakukan enam sapuan dan lima intersep.

Meski melakukan banyak aksi bertahan, Matricardi tidak mendapatkan kartu kuning. Hal tersebut menunjukkan kedisiplinannya saat menjaga lini pertahanan Persib.