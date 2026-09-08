Shin Tae-yong Ungkap Persija Jakarta akan Umumkan Rekrutan Anyar Pekan Ini, Ivan Mamut?

Shin Tae-yong ungkap Persija Jakarta akan umumkan rekrutan baru pekan ini termasuk Ivan Mamut. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap bahwa manajemen klub akan segera mengumumkan rekrutan anyarnya. Hanya saja, ia tidak ingin membocorkan siapa sosok pemain anyar yang direkrut Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta masih belum berhenti mendatangkan pemain di bursa transfer Super League 2026/2027. Pasalnya, tim berjulukkan Macan Kemayoran itu dipastikan akan memperkenalkan rekrutan anyarnya pada pekan ini.
“Klub akan segera mengumumkannya. Sepertinya, pekan ini pasti akan diumumkan,” ucap Shin Tae-yong kepada awak media termasuk JawaPos.com, Selasa (8/9).
Ketika ditanya apakah sosok anyar tersebut adalah Ivan Mamut, Shin Tae-yong tak ingin menjawab. Ia mengakui bahwa striker asal Kroasia itu memang tengah ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta, namun menurutnya ada sejumlah nama lain yang juga beredar di media sosial.
“Klub yang akan mengumumkannya, klub. Bukan hanya Ivan Mamut, tetapi ada beberapa pemain lain yang juga sudah disebut-sebut (dikaitkan dengan Persija),” jawab Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong enggan memberikan jawaban lebih jauh karena pengumuman pemain merupakan ranah manajemen klub. Ia pun memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Persija Jakarta untuk mengumumkan secara resmi sosok pemain yang akan bergabung.
“Klub juga punya tugas yang harus dilakukan. Karena itu, klub yang akan mengumumkannya. Saya juga tidak boleh mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi bagian klub,” ujar Shin Tae-yong.
Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dirinya dan tim pelatih telah memantau banyak pemain sejak awal menangani Persija Jakarta, termasuk Ivan Mamut. Bahkan, ia mengaku sudah mencari sekitar 200 pemain dan terus memantaunya hingga saat ini.
“Kalau melihat video yang ada, sebenarnya sejak datang, kami sudah mencari sekitar 200 pemain dan terus memantau mereka sampai sekarang. Jadi, kami tahu pemain-pemain tersebut, di mana pun mereka berada,” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.
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Jawa Pos
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