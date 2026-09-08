Laga Persija vs Persib di SUGBK Belum Kantongi Izin Polisi, Begini Kata Shin Tae-yong

JawaPos.com - Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9), belum mendapatkan izin resmi dari kepolisian.

Terkait hal itu, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Yang ia tahu, pertandingan kandang tersebut akan dimainkan di SUGBK, sesuai dengan jadwal liga yang sudah keluar untuk satu musim.

“Saya tidak tahu soal itu. Setahu saya, tentu pertandingan akan digelar di GBK. Selama ini yang saya tahu memang pertandingan tersebut akan dimainkan di GBK,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (8/9/2026).

“Ketika saya melihat jadwal, kami sudah menerima informasi bahwa laga kandang tersebut akan dimainkan di GBK. Yang selalu kami pikirkan adalah ketika jadwal liga sudah keluar untuk satu tahun, kecuali ada kondisi khusus, biasanya jadwal yang sudah ditetapkan tidak berubah,” sambungnya.

Shin Tae-yong mengungkapkan jadwal pertandingan seharusnya tidak berubah karena sudah ditetapkan sejak awal. Ia juga menyayangkan apabila terjadi perubahan secara mendadak, terlebih karena jadwal tersebut berkaitan dengan persiapan tim dan suporter.

“Bagaimanapun, itu merupakan bentuk kesepakatan antara kami dengan para suporter. Kalau jadwal bisa berubah begitu saja dalam waktu singkat, menurut saya itu bukan lagi sebuah kesepakatan yang baik,” tutur eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung merupakan laga pekan kedua Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi laga kandang pertama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pada musim ini.