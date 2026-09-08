Persija 7 Tahun Tak Jamu Persib di Jakarta, Shin Tae-yong Kaget dan Beri Jawaban Menegejutkan!

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (x @idextratime)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong kaget saat mengetahui timnya sudah tujuh tahun tak pernah memainkan laga kandang melawan Persib Bandung di Jakarta.
Dia bahkan menilai sang rival seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama ketika menjamu Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta di Bandung.
Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9).
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Laga tersebut menjadi pertandingan pekan kedua Super League musim ini sekaligus kandang pertama Macan Kemayoran.
Meski begitu, Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta diketahui belum mengantongi surat izin resmi dari pihak kepolisian untuk menggelara pertandingan tersebut.
Jika izin telah diterbitkan, duel bertajuk El Clasico Indonesia itu dipastikan berlangsung di SUGBK.
Kabar tersebut tentu akan membuat The Jakmania lega karena akhirnya mereka berpeluang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaannya di Jakarta.
Pasalnya, Persija Jakarta terakhir kali menghadapi Persib Bandung di Jakarta pada 10 Juli 2019, yang artinya sekitar tujuh tahun lalu.
Shin Tae-yong pun sampai kaget mendengar fakta tersebut.
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Jawa Pos
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