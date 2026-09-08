Modal Menang dari Borneo FC, Shin Tae-yong Yakin Persija Siap Kalahkan Persib Bandung

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.
Macan Kemayoran berhasil membawa pulang tiga poin dari markas Borneo FC setelah menang tipis 1-0 pada Sabtu (5/9) malam.
Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Persija sebelum menjalani pertandingan kandang pertama musim ini.
Tim ibu kota akan menghadapi Persib pada Sabtu (12/9).
Meski berhasil mengamankan kemenangan di laga pembuka, Shin Tae-yong belum sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya.
Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Persija masih belum menunjukkan kemampuan terbaik.
Menurut Shin, permainan Persija saat menghadapi Borneo FC baru berada di kisaran 50 persen dari potensi yang dimiliki tim.
Gol tunggal Alexander Jeremejeff memang cukup untuk mengantarkan Persija meraih kemenangan.
Namun, Shin melihat masih ada beberapa peluang dan situasi pertandingan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.
Pengambilan keputusan pemain menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian.
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Jawa Pos
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