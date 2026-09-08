Berikut 5 Pemain Reuni dengan Saddil Ramdani di Persebaya, Ada Rachmat Irianto dan Risto Mitrevski

JawaPos.com - Saddil Ramdani resmi berseragam Persebaya Surabaya untuk musim 2026/2027.

Pemain sayap kiri tersebut didatangkan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.

Lima pemain Persebaya pernah setim dengan Saddil Ramdani Di Persebaya, Saddil Ramdani akan bertemu dengan pemain yang pernah menjadi rekan setimnya di klub atau Timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Baca terus artikel ini.

1. Rachmat Irianto Rachmat Irianto selalu menjadi rekan setim Saddil Ramdani saat mulai dipanggil membela Timnas Indonesia.

Melansir Transfermarkt, mereka sudah menjadi rekan setim sejak di Timnas Indonesia U-19 tahun 2018.

Saat itu, mereka selalu menjadi rekan setim di Timnas Indonesia U-22 dan U-23.

Di Timnas Indonesia, Rian dan Saddil turut meloloskan tim Garuda ke Piala Asia 2024.

2. Ernando Ari Ernando Ari dan Saddil Ramdani pernah menjadi rekan setim di Timnas Indonesia.