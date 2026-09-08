Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Bandung Pinjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengungkap alasan di balik keputusan meminjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bermain yang lebih kepada Saddil.

Terungkap sudah masa depan Saddil bersama Persib Bandung. Pangeran Biru resmi melepas pemain berusia 27 tahun itu ke Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027 dengan status pinjaman.

Persib Bandung menilai masa peminjaman bersama Persebaya Surabaya dapat menjadi ruang yang tepat bagi Saddil untuk menjaga performa sekaligus memperoleh pengalaman baru di kompetisi. Menurut Tolic, kesempatan bermain memiliki peran penting dalam menjaga kesiapan seorang pemain.

"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri,” ujar Tolic, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (8/9/2026).

Tolic berharap Saddil dapat memaksimalkan kesempatan yang ada bersama Persebaya Surabaya. Dengan begitu, eks pemain Sabah FC tersebut dapat menunjukkan kualitas terbaiknya.

“Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisinya, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki," tuturnya.

Lebih lanjut, Tolic menyampaikan keputusan peminjaman merupakan bagian dari pengelolaan skuad yang mempertimbangkan kebutuhan tim dan perkembangan setiap pemain. Juru taktik asal Kroasia itu menilai langkah yang diambil merupakan keputusan terbaik bagi tim dan Saddil.

"Setiap pemain memiliki perjalanan yang berbeda. Yang terpenting bagi kami adalah memastikan mereka mendapatkan situasi yang tepat untuk terus berkembang. Untuk Saddil, kami melihat kesempatan ini sebagai langkah yang baik dalam perjalanan kariernya," ujar Tolic.

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